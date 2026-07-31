Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 254 ατόμων στον Άγιο Βασίλειο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 18:47 Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
31.07.26 , 18:35 Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
31.07.26 , 18:29 Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη
31.07.26 , 18:10 Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά
31.07.26 , 17:51 Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας
31.07.26 , 17:19 «Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
31.07.26 , 16:10 Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
31.07.26 , 16:00 «French Sunday»: Η wellness συνήθεια που αξίζει για αυτήν την Κυριακή
31.07.26 , 15:51 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Πήρε το «πράσινο φως» και κυκλοφορεί το Unforgiven
31.07.26 , 15:36 Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό
31.07.26 , 15:28 Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία
31.07.26 , 15:21 Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια
31.07.26 , 15:02 Νίκος Μουτσινάς: Το βιντεάκι... δώρο που έκανε στη Ζέτα Μακρυπούλια!
31.07.26 , 14:48 Αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα
31.07.26 , 14:30 Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά
Πολυχρονίδης: Με τη σύζυγό του «σε μία από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
Σύρος: Η τελευταία λέξη της 42χρονης πριν ξεψυχήσει
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μαίνεται η φωτιά στη Βοιωτία (βίντεο Σκάι)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πυρκαγιές μαίνονται στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας, με την φωτιά κοντά στον Άγιο Νικόλαο.
  • Εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές του Αγίου Βασιλείου και Πόρτο Γερμενό.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, 29 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.
  • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιχείρηση απεγκλωβισμού 254 ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου για τον οποίο έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112.  Το ίδιο μέτωπο φωτιάς πλησιάζει ανεμογεννήτριες στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για εκρήξεις.      


Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. 

Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων. Παράλληλα, κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR, το οποίο κατέφθασε από το λιμάνι της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ.

Μήνυμα 112  για τον Πόρτο Γερμενό 

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία

Μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ. Καραγιάννης)  

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 254 ατόμων από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας 

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Απεγκλωβισμός από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο Θήβας

Απεγκλωβισμός από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο Θήβας (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ. Καραγιάννης)   

Επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ.

Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα.

Ειδικότερα:

229 άτομα απεγκλωβίστηκαν σταδιακά από την παραλία με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή «Λιβαδόστρατα» (αρχικά 80 άτομα, στη συνέχεια 40 επιπλέον και ακολούθως ακόμα 109 άτομα).

25 επιπλέον άτομα περισυνελέγησαν από Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), δύο (02) σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα (01) ρυμουλκό, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα το Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος, τα δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη.

Μάχες για την κατάσβεση πυρκαγιών και σε Ξηρονομή, Καλαμάκι Θήβας – Μήνυμα του 112 και για το Πόρτο Γερμενό    

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων. Παράλληλα, κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR, το οποίο κατέφθασε από το λιμάνιο της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στο Αίγιο: 112 Για Ετοιμότητα Σε Πανόραμα - Νεραντζιές
Ελλαδα
Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
φωτιά
Ελλαδα
Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
Οι Κολώνες Της ΔΕΗ Που Οδήγησαν Στην Τραγωδία Στην Κρήτη
Ελλαδα
Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη
Φωτιά Στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Εκκενώνεται Το Δαφνί
Ελλαδα
Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά
Φωτιά Βοιωτία: Μάχη με τις φλόγες σε Ξηρονομή και Καλαμάκι
Ελλαδα
Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό
Φωτιά Αργολίδα: Απανωτά 112 - Κάηκαν Σπίτια Στα Φίχτια
Ελλαδα
Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια
Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
Ελλαδα
Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
Νέος Βουτζάς: Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου που καταπλακώθηκε από χώματα
Ελλαδα
Νέος Βουτζάς: Καταπλακώθηκε από χώματα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Ανεξέλεγκτη Η Φωτιά Στη Βοιωτία - Εκκενώθηκαν Χωριά
Ελλαδα
Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top