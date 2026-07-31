Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου για τον οποίο έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112. Το ίδιο μέτωπο φωτιάς πλησιάζει ανεμογεννήτριες στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για εκρήξεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων. Παράλληλα, κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR, το οποίο κατέφθασε από το λιμάνι της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ.

Μήνυμα 112 για τον Πόρτο Γερμενό

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ. Καραγιάννης)

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 254 ατόμων από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Απεγκλωβισμός από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο Θήβας (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ. Καραγιάννης)

Επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ.

Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα.

Ειδικότερα:

229 άτομα απεγκλωβίστηκαν σταδιακά από την παραλία με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή «Λιβαδόστρατα» (αρχικά 80 άτομα, στη συνέχεια 40 επιπλέον και ακολούθως ακόμα 109 άτομα).

25 επιπλέον άτομα περισυνελέγησαν από Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), δύο (02) σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα (01) ρυμουλκό, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα το Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος, τα δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη.

Μάχες για την κατάσβεση πυρκαγιών και σε Ξηρονομή, Καλαμάκι Θήβας – Μήνυμα του 112 και για το Πόρτο Γερμενό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων. Παράλληλα, κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR, το οποίο κατέφθασε από το λιμάνιο της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).