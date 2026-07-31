«Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα

Νέα πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας

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Πολιτικη
Κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τα γυαλιά με κάμερα του Άδωνι Γεωργιάδη (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης φόρεσε έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα κατά την περιοδεία του, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε παραβίαση προσωπικών δεδομένων και έφερε το θέμα στη Βουλή.
  • Ο Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν έγινε καμία καταγραφή και ότι τα γυαλιά είναι συμβατά με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
  • Τα γυαλιά κόστισαν περίπου 600 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν ως συσκευή bluetooth.
  • Στο διαδίκτυο, οι αντιδράσεις ποικίλλουν, με χιουμοριστικά σχόλια για τη χρήση τους.

Τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα που φόρεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην περιοδεία του, άνοιξαν νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για σοβαρό ζήτημα προσωπικών δεδομένων και έφερε το θέμα στη Βουλή. Ο Υπουργός  απαντά πως δεν έγινε καμία καταγραφή.

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Τα γυαλιά υψηλής τεχνολογίας με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, ήχου και βίντεο τα φόρεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην περιοδεία του σε Λήμνο και Λέρο, προκαλώντας έντονη πολιτική σύγκρουση. Το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ο Παναγιώτης Δουδωνής έφερε το θέμα στη Βουλή. 

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα γυαλιά με κάμερα προκάλεσαν πολιτική κόντρα

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα γυαλιά με κάμερα προκάλεσαν πολιτική κόντρα 

«Εδώ τον έχω, κοιτάξτε εδώ κατάσταση .Είναι δυνατόν; Τι είναι αυτό, κατάσκοπος υπουργός;» αναρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Δουδωνής, με τον Άδωνι Γεωργιάδη  να απαντά με ανάρτησή του:    

«Κύριε @pandoudonis (διότι αυτός είμαι βέβαιος ότι έχει παρασύρει το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την γελοιότητα) έχετε απόλυτο δίκιο…τα γυαλιά μου είναι του διαβόλου έχουν μέχρι και ακτίνες Χ και πετούν φωτιές…..ευτυχώς που ήρθατε εσείς να σώσετε τον λαό μας από τα meta2….»

Η απάντηση Γεωργιάδη στον Δουδωνή

Η απάντηση Γεωργιάδη στον Δουδωνή 

Γεωργιάδης: Δεν έγινε καμιά καταγραφή με τα γυαλιά μου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με μακροσκελή ανάρτηση στο Χ, υποστήριξε ότι το μοντέλο είναι συμβατό με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, καθώς όταν ενεργοποιείται η κάμερα ανάβει ειδική φωτεινή ένδειξη και δεν μπορεί να γίνει κρυφή καταγραφή. 

Το ΠΑΣΟΚ είχε άλλη εκτίμηση: «Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του «κινούμενου κοριού... Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό» υποστηρίζει. 

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα γυαλιά αγοράστηκαν νόμιμα, κοστίζουν περίπου 600 ευρώ και στη συγκεκριμένη περιοδεία χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ως συσκευή bluetooth.

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«Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων» ισχυρίσθηκε. 

Στο X πάντως έγινε πάρτι σχολίων με αναφορές όπως: 
•    «Υπουργός, influencer ή κινητή κάμερα;»
•    «Φοράει γυαλιά "Μετα-λλαγμένος/2" για να βλέπει τα πράγματα όμορφα»
•    «Τα γυαλιά αυτά κυκλοφορούν παντού στο εξωτερικό, σιγά το μυστικό όπλο. Όποιος θέλει τα αγοράζει»
 

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