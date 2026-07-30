Σύρος: Η τελευταία λέξη της 42χρονης πριν ξεψυχήσει

Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις στο θύμα από την ανακρίτρια

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Η λέξη «συγγνώμη», που σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα προσπάθησε να ψελλίσει η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, ήταν η τελευταία, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στην Άνω Σύρο

Την συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη έκανε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής της άτυχης γυναίκας.

Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ο κατηγορούμενος είχε ακινητοποιήσει το άτομο που φορούσε κουκούλα, χωρίς ακόμη να γνωρίζει την ταυτότητά του.

Η 42χρονη λίγο πριν ξεψυχήσε φέρεται να ψέλλισε τη λέξη «συγγνώμη»

Η 42χρονη λίγο πριν ξεψυχήσε φέρεται να ψέλλισε τη λέξη «συγγνώμη»

«Ο κατηγορούμενος είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα στο άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Μου έλεγε συνέχεια "βοήθησε με, πάρε το μαχαίρι από το χέρι του". Ζήτησε να καλέσουμε αστυνομία, ασθενοφόρο. Μετά από λίγο έβγαλε την κουκούλα και είδε ότι το άτομο αυτό ήταν γυναίκα. Ξαφνιαστήκαμε... Η γυναίκα πριν χάσει τις αισθήσεις της είπε "συγ..." Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει... Και μετά δεν αντιδρούσε...», είπε ο μάρτυρας και πρόσθεσε:

Σύρος: Ελεύθερη η σύζυγος του 40χρονου για τον θάνατο της διασώστριας

«Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δε λύγιζε με τίποτα».

Αντίστοιχες μαρτυρίες έχουν καταγραφεί και από άλλους δύο μάρτυρες, οι οποίοι ανέφεραν ότι η διασώστρια έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης υπερδιέγερσης στα τελευταία λεπτά της ζωής της.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως η 42χρονη ήταν σε υπερδιέγερση

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως η 42χρονη ήταν σε υπερδιέγερση

«Βγήκα στην πόρτα και είδα μία γυναίκα ξαπλωμένη στα σκαλιά και πάνω της βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος την ακινητοποιούσε. Είπα στον άνδρα, να προσέχει την κοπέλα, διότι θεώρησα πιθανό να είναι χρήστης», είπε επίσης ένας Ελβετός.

Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας

Σύρος: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις

Οι νέες αυτές μαρτυρίες φαίνεται πως επηρέασαν την πορεία της δικαστικής έρευνας, καθώς η ανακρίτρια διέταξε να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 42χρονης διασώστριας.

Ο 41χρονος που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα

Ο 41χρονος που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα, αν το θανατηφόρο χτύπημα με το μαχαίρι δόθηκε μέσα στο σπίτι του κατηγορούμενου ή εκτός της οικίας, στο σημείο όπου τελικά κατέρρευσε η άτυχη γυναίκα.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος ζητά να διερευνηθούν πλήρως όλες οι συνθήκες που οδήγησαν τη διασώστρια στο συγκεκριμένο σπίτι. 

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, θα πρέπει να εξεταστούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που προηγήθηκαν του περιστατικού, καθώς και το ενδεχόμενο η 42χρονη να είχε μεταβεί εκεί έπειτα από επικοινωνία ή κατ' εντολή τρίτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Η σύζυγος του 41χρονου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Η σύζυγος του 41χρονου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Σύρος: Τα αναπάντητα ερωτήματα και τα νέα στοιχεία της έρευνας

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό της μοιραίας συνάντησης στη Σύρο. Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών πριν από την κατάρρευση της 42χρονης, αλλά και το τι ακριβώς προηγήθηκε της συμπλοκής.

Σύρος: Καρέ καρέ όσα έγιναν με τη διασώστρια πριν βρεθεί μαχαιρωμένη

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων καταθέσεις μαρτύρων, ευρήματα από τον χώρο του περιστατικού, αλλά και τα ψηφιακά ίχνη που ενδέχεται να ρίξουν φως στις κινήσεις της διασώστριας πριν βρεθεί στο σημείο.

Το σημείο της συμπλοκής με τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο

Το σημείο της συμπλοκής με τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πώς βρέθηκε η 42χρονη έξω από το σπίτι του 41χρονου και κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε η αντιπαράθεση. Οι μαρτυρίες για την παρουσία κουκούλας και καλυμμένων χαρακτηριστικών, καθώς και η εικόνα της έντονης αναστάτωσης που περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, αποτελούν στοιχεία που οι Αρχές προσπαθούν να αξιολογήσουν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα της δικογραφίας.

Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη

Σύρος: Η απολογία του 41χρονου και οι ισχυρισμοί του

Ο 41χρονος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, φέρεται να υποστηρίζει ότι προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό του και να ακινητοποιήσει το άτομο που εισέβαλε στον χώρο του. Οι ισχυρισμοί του αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς από τη Δικαιοσύνη, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί συνάδουν με την εκδοχή που παρουσιάζει.

Η ανακρίτρια διέταξε να γίνουν τοξικολογικές στη σορό της 42χρονης

Η ανακρίτρια διέταξε να γίνουν τοξικολογικές στη σορό της 42χρονης

Σύρος: Στα κινητά ψάχνουν απαντήσεις για τη δολοφονία της Ευαγγελίας

Σύρος: Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς μπορούν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η 42χρονη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα αντικείμενα που συλλέχθηκαν από τον χώρο, ενώ οι καταθέσεις νέων μαρτύρων ενδέχεται να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία στο παζλ της υπόθεσης.

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