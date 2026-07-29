Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας

Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστεί

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Σε κατ’ οίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μετά από διαφωνία της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί. 

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Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής του κράτησης, όμως η εισαγγελέας πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. 

Σε κατ' οίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος μετά την απολογία του

Σε κατ' οίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος μετά την απολογία του

Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. 

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Κατά τις απολογίες του, που διήρκεσαν αρκετές ώρες, ο 41χρονος και η σύντροφός του επέμειναν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η 42χρονη διασώστρια μπήκε στο σπίτι τους οπλισμένη για να τους ληστέψει. 

Η 30χρονη γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και είδε μπροστά της τη 42χρονη, ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας ένα μαχαίρι. 

Η 42χρονη διασώστρια που δολοφονήθηκε στη Σύρο

Η 42χρονη διασώστρια που δολοφονήθηκε στη Σύρο

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Όπως φέρεται να είπε, δεν μπορούσε να διακρίνει αν ήταν γυναίκα ή άνδρας και πίστεψε ότι δεχόταν επίθεση, γι’ αυτό και άρχισε να φωνάζει. Η γυναίκα φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε πως ο σύζυγός της, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην τραπεζαρία άκουσε τις φωνές της, έτρεξε στην πόρτα και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή κι εκείνος την καταδίωξε. 

Από την πλευρά του ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι χτύπησε τη διασώστρια του ΕΚΑΒ με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε στο φαγητό του και  αμέσως την κυνήγησε. 

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Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 42χρονη σοκαρίστηκε.

Ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα γιατί η 42χρονη πήγε σπίτι του για να το ληστέψει

Ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα γιατί η 42χρονη πήγε σπίτι του για να το ληστέψει

Περιγράφοντας από την αρχή όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος φέρεται να είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στον λαιμό. 

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Βίντεο έχει καταγράψει όσα συνέβησαν στο σπίτι του 41χρονου στην Άνω Σύρο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες , η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας ένα μαχαίρι κι ένα μαύρο σακίδιο. Αφήνει το σακίδιο, αφουγκράζεται για μια στιγμή τι γίνεται μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια χτυπάει το κουδούνι. Όταν η 30χρονη της ανοίγει, αρχίζει να ουρλιάζει και μετά από επτά δευτερόλεπτα η 42χρονη φαίνεται να τρέχει να ξεφύγει και ο 41χρονος να την καταδιώκει με μια καρέκλα και κρατώντας ένα μαχαίρι. 

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Από εκείνο το σημείο δεν υπάρχει εικόνα για το τι ακολούθησε. Λίγα λεπτά αργότερα η 42χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον δρόμο. 

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