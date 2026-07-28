Αυξημένη ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο η κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των Αθηναίων για τις καλοκαιρινές διακοπές τους - Βίντεο αρχείου Mega

Το κόστος των διοδίων για το 2026 διαμορφώνει πλέον ακριβότερα σχεδόν όλα τα βασικά οδικά ταξίδια από και προς την Αθήνα, με τις χρεώσεις να έχουν αυξηθεί ε μεγάλες διαδρομές όπως προς Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Καλαμάτα.

Στον αναλυτικό οδηγό που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι σταθμοί διοδίων, το κόστος ανά στάση, το συνολικό ποσό για τη μετάβαση και το τελικό κόστος.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Απόσταση: περίπου 500 χλμ.

περίπου 500 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 4,5-5 ώρες.

περίπου 4,5-5 ώρες. Συνολικό κόστος μετάβασης: 36,70 €.

36,70 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 73,40 €.

Δες παρακάτω τον χάρτη με το κόστος των διοδίων για ταξίδια από την Αθήνα σε δημοφιλείς προορισμούς:

Αθήνα – Πάτρα

Απόσταση: περίπου 215 χλμ.

περίπου 215 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.

περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 13,80 €.

13,80 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 27,60 €

Αθήνα – Καλαμάτα

Απόσταση: περίπου 287 χλμ.

περίπου 287 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 2 ώρες και 55 λεπτά.

περίπου 2 ώρες και 55 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 16,35 €.

16,35 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 32,70 €.

Αθήνα – Λευκάδα

Απόσταση: περίπου 390 χλμ.

περίπου 390 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά.

περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 18,00 € έως 19,00 €.

περίπου 18,00 € έως 19,00 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 36,00 € έως 38,00 €.

Για τη Λευκάδα η τελική χρέωση εξαρτάται από το ακριβές δρομολόγιο και αν χρησιμοποιηθεί η γέφυρα ή εναλλακτική σύνδεση.

Αθήνα – Ιωάννινα

Απόσταση: περίπου 450 χλμ.

περίπου 450 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά.

περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 44,70 €.

44,70 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 89,40 €.

Αθήνα – Βόλος

Απόσταση: περίπου 326 χλμ.

περίπου 326 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά.

περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 22,85 €.

22,85 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 45,70 €

Αθήνα – Καβάλα

Απόσταση: περίπου 650–670 χλμ.

περίπου 650–670 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 6,5 έως 7 ώρες.

περίπου 6,5 έως 7 ώρες. Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 33 € έως 36 €.

περίπου 33 € έως 36 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 66 € έως 72 €.

Η διαδρομή περνά κυρίως από την Εγνατία Οδό και η τελική τιμή εξαρτάται από τα ακριβή σημεία εισόδου/εξόδου.

Αθήνα – Αλεξανδρούπολη

Απόσταση: περίπου 870 χλμ.

περίπου 870 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 8 ώρες και 30 λεπτά.

περίπου 8 ώρες και 30 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 51,60 €.

51,60 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 103,20 €.

Αθήνα – Χαλκιδική

Απόσταση: περίπου 550–600 χλμ.

περίπου 550–600 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 5,5 έως 6,5 ώρες.

περίπου 5,5 έως 6,5 ώρες. Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 30 € έως 35 €.

περίπου 30 € έως 35 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 60 € έως 70 €.

Η ακριβής χρέωση διαφέρει ανάλογα με το τελικό σημείο στη Χαλκιδική και τη χρήση της Εγνατίας Οδού.

Αθήνα – Πήλιο

Απόσταση: περίπου 330–350 χλμ.

περίπου 330–350 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες.

περίπου 4 ώρες. Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 21 € έως 23 €.

περίπου 21 € έως 23 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 42 € έως 46 €.

Αθήνα – Κυλλήνη

Απόσταση: περίπου 290 χλμ.

περίπου 290 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά.

περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 12 € έως 14 €.

περίπου 12 € έως 14 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 24 € έως 28 €.

Αθήνα – Πάργα

Απόσταση: περίπου 420 χλμ.

περίπου 420 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά.

περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 23 € έως 26 €.

περίπου 23 € έως 26 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 46 € έως 52 €.

Αθήνα – Ναύπλιο

Απόσταση: περίπου 140 χλμ.

περίπου 140 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 7,55 €.

7,55 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 15,10 €.

Αθήνα – Κατερίνη

Απόσταση: περίπου 430 χλμ.

περίπου 430 χλμ. Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 15 λεπτά.

περίπου 4 ώρες και 15 λεπτά. Συνολικό κόστος μετάβασης: 32,95 €.

32,95 €. Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 65,90 €