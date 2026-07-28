Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό

Πόσο θα σου στοιχίσει μέχρι να φτάσεις στον προορισμό των διακοπών σου;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 15:36 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
28.07.26 , 15:35 Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα - έκπληξη από συνεργάτες του για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 15:31 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
28.07.26 , 15:26 Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών περιοχών
28.07.26 , 15:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 15:14 Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!
28.07.26 , 15:05 Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
28.07.26 , 14:57 Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών
28.07.26 , 14:49 Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
28.07.26 , 14:22 Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!
28.07.26 , 14:20 Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει
28.07.26 , 14:12 Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Αναφορές για έκρηξη σε εμπορικό κέντρο
28.07.26 , 14:12 Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
28.07.26 , 14:00 Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις τρεις απλές ασκήσεις
28.07.26 , 13:54 Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Αυξημένη ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο η κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των Αθηναίων για τις καλοκαιρινές διακοπές τους - Βίντεο αρχείου Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση κόστους διοδίων για βασικές διαδρομές από και προς την Αθήνα το 2026.
  • Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Κόστος 36,70 € (73,40 € με επιστροφή) για 500 χλμ.
  • Αθήνα – Ιωάννινα: Κόστος 44,70 € (89,40 € με επιστροφή) για 450 χλμ.
  • Αθήνα – Καλαμάτα: Κόστος 16,35 € (32,70 € με επιστροφή) για 287 χλμ.
  • Διαφορετικά κόστη για άλλους προορισμούς όπως Πάτρα, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη.

Το κόστος των διοδίων για το 2026 διαμορφώνει πλέον ακριβότερα σχεδόν όλα τα βασικά οδικά ταξίδια από και προς την Αθήνα, με τις χρεώσεις να έχουν αυξηθεί ε μεγάλες διαδρομές όπως προς Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Καλαμάτα.

Στον αναλυτικό οδηγό που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι σταθμοί διοδίων, το κόστος ανά στάση, το συνολικό ποσό για τη μετάβαση και το τελικό κόστος.

Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύουν το 2026

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

  • Απόσταση: περίπου 500 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 4,5-5 ώρες.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 36,70 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 73,40 €.

Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό

Δες παρακάτω τον χάρτη με το κόστος των διοδίων για ταξίδια από την Αθήνα σε δημοφιλείς προορισμούς: 

Χάρτης με κόστος διοδίων μετ' επιστροφής από Αθήνα για διάφορους προορισμούς

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Οι τιμές

Αθήνα – Πάτρα

  • Απόσταση: περίπου 215 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 13,80 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 27,60 €

 Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό

Αθήνα – Καλαμάτα

  • Απόσταση: περίπου 287 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 2 ώρες και 55 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 16,35 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 32,70 €.

Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό

Αθήνα – Λευκάδα

  • Απόσταση: περίπου 390 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 18,00 € έως 19,00 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 36,00 € έως 38,00 €. 

Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό

Για τη Λευκάδα η τελική χρέωση εξαρτάται από το ακριβές δρομολόγιο και αν χρησιμοποιηθεί η γέφυρα ή εναλλακτική σύνδεση.

Αθήνα – Ιωάννινα

  • Απόσταση: περίπου 450 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 44,70 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 89,40 €. 

Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό 

Αθήνα – Βόλος

  • Απόσταση: περίπου 326 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 22,85 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 45,70 €

Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό

Αθήνα – Καβάλα

  • Απόσταση: περίπου 650–670 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 6,5 έως 7 ώρες.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 33 € έως 36 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 66 € έως 72 €. 

Η διαδρομή περνά κυρίως από την Εγνατία Οδό και η τελική τιμή εξαρτάται από τα ακριβή σημεία εισόδου/εξόδου. 

Αθήνα – Αλεξανδρούπολη

  • Απόσταση: περίπου 870 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 8 ώρες και 30 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 51,60 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 103,20 €.

Αθήνα – Χαλκιδική

  • Απόσταση: περίπου 550–600 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 5,5 έως 6,5 ώρες.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 30 € έως 35 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 60 € έως 70 €.

Η ακριβής χρέωση διαφέρει ανάλογα με το τελικό σημείο στη Χαλκιδική και τη χρήση της Εγνατίας Οδού.

Αθήνα – Πήλιο

  • Απόσταση: περίπου 330–350 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 21 € έως 23 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 42 € έως 46 €.

Αθήνα – Κυλλήνη

  • Απόσταση: περίπου 290 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 12 € έως 14 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 24 € έως 28 €.

Αθήνα – Πάργα

  • Απόσταση: περίπου 420 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: περίπου 23 € έως 26 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: περίπου 46 € έως 52 €.

Αθήνα – Ναύπλιο

  • Απόσταση: περίπου 140 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 7,55 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 15,10 €.

Αθήνα – Κατερίνη

  • Απόσταση: περίπου 430 χλμ.
  • Χρόνος διαδρομής: περίπου 4 ώρες και 15 λεπτά.
  • Συνολικό κόστος μετάβασης: 32,95 €.
  • Συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής: 65,90 €

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΟΔΙΑ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη Γνωστός Τράπερ
Ελλαδα
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Φωτιά Στην Πάρο - Μήνυμα Του 112 Για Εκκένωση Τριών Περιοχών
Ελλαδα
Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών περιοχών
Βίντεο Με Οδηγό Τραμ Να Καπνίζει Με Τα Πόδια Στο Ταμπλό
Ελλαδα
Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!
Πελοπόννησος παραλίες
Ελλαδα
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 Απαραίτητα Προϊόντα
Ελλαδα
Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει
Κεφαλονιά: Πατέρας Έπεσε Σε Γκρεμό - Το Μήνυμα Που Άφησε
Ελλαδα
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Σαλμονέλα: Κοτόπουλο Από Το Περιστέρι Έφαγαν Οι Ασθενείς
Ελλαδα
Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε Είναι Και Τι Ώρα
Ελλαδα
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί - Πότε Ανακοινώνονται
Ελλαδα
ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top