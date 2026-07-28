Λαμία: Νεκρός 17χρονος - Κατέρρευσε Μπροστά Στους Φίλους Του

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία ο ξαφνικός θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με φίλους του στην πλατεία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η παρέα βρισκόταν στην πλατεία, όπου φέρεται να κατανάλωνε μπύρες, όταν ο 17χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Ένας από τους φίλους του έτρεξε στο σπίτι του για να ειδοποιήσει τους γονείς του, οι οποίοι έλειπαν. Βρήκαν και ενημέρωσαν συγγενικά πρόσωπα που έσπευσαν στο σημείο. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.

Όταν έφτασαν οι διασώστες συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για περίπου 25 λεπτά και στη συνέχεια μετέφεραν τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος τελικά κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.