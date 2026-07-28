Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε

Του έκαναν ΚΑΡΠΑ όμως δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Λαμία: Νεκρός 17χρονος - Κατέρρευσε Μπροστά Στους Φίλους Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου στη Λαμία, κατέρρευσε μπροστά σε φίλους του.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην πλατεία.
  • Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
  • Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία και διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία ο ξαφνικός θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με φίλους του στην πλατεία. 

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η παρέα βρισκόταν στην πλατεία, όπου φέρεται να κατανάλωνε μπύρες, όταν ο 17χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. 

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Ένας από τους φίλους του έτρεξε στο σπίτι του για να ειδοποιήσει τους γονείς του, οι οποίοι έλειπαν. Βρήκαν και ενημέρωσαν συγγενικά πρόσωπα που έσπευσαν στο σημείο. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ. 

Όταν έφτασαν οι διασώστες συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για περίπου 25 λεπτά και στη συνέχεια μετέφεραν τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος τελικά κατέληξε.  

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.  

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. 

 

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