Όποιος περπατήσει μαζί του στο Κολωνάκι, το καταλαβαίνει αμέσως. Ο κόσμος τον σταματάει σε κάθε βήμα, όχι απλώς για μια φωτογραφία, αλλά για να του εκφράσει μια ζεστή, ειλικρινή αγάπη. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι μια προσωπικότητα που ακτινοβολεί θετική ενέργεια, ταπεινοφροσύνη και μια σπάνια ευφυΐα. Φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει από την dream team της μόδας κι έτσι θα τον δούμε και φέτος στην κριτική επιτροπή του GNTM!

Γεννημένος στον Πειραιά, στον Προφήτη Ηλία, και μεγαλωμένος στον Κορυδαλλό, ήταν σε μια οικογένεια που είδε νωρίς το ταλέντο του. «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι, το παιδί γεμάτο ενέργεια και βαθύ ταλέντο στην καλλιτεχνία», θυμάται ο ίδιος. Τελείωσε το γαλλικό σχολείο Saint Paul, έμαθε ξένες γλώσσες κι ασχολήθηκε θερμά με τον αθλητισμό και την ιππασία. Στα 17 του έκανε τα πρώτα του βήματα δουλεύοντας σε κατάστημα με σχολικές τσάντες στο Μοναστηράκι, ενώ παράλληλα ξεκίνησε μπαλέτο στη σχολή της Ραλλούς Μάνου.

Η συνέχεια τον βρήκε στην Ιταλία ως χορευτή στα θρυλικά σόου της Ραφαέλα Καρά στη RAI, μια εμπειρία που διαμόρφωσε την επαγγελματική του νοοτροπία. «Ο χορός ήταν για μένα μια άσκηση ομαδικής πειθαρχίας» εξηγεί στη σύνεντευξή στον Εθνικό Κήρυκα, την εφημερίδα της ελληνικής Διασποράς. Αυτή η πειθαρχία τον οδήγησε στο να αναλάβει τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία στις πασαρέλες κορυφαίων οίκων μόδας, χτίζοντας στενές φιλίες με μορφές όπως ο Αρμάνι, ο Βερσάτσε κι ο Νικόλα Τρουσάρντι.

Η αυτοκρατορία του lifestyle και οι χρυσές δεκαετίες

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα στις αρχές του '80, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στη Ρόδο και το 1982 έφερε τον οίκο Trussardi στην Αθήνα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η εταιρεία του γιγαντώθηκε, μεταφέρθηκε στο Μαρούσι και μέχρι τις αρχές του 2000 εκπροσωπούσε 85 διεθνείς κολοσσούς, όπως οι Burberry, Yves Saint Laurent και Acqua di Parma. Το 2003 λάνσαρε το δικό του νεανικό brand, τα LAK, ενώ τα θρυλικά θεματικά πάρτι του στη Φτελιά της Μυκόνου έγραψαν ιστορία.

Η πορεία του όμως είχε και σκοτεινές περιόδους. Στα τέλη του 2010, η κακή οικονομική διαχείριση από στελέχη κι η πτώση της αγοράς έφεραν τεράστιες δυσκολίες, οδηγώντας τον μέχρι και τη φυλακή. Ο ίδιος όμως αντιμετώπισε αυτή την περιπέτεια με πρωτοφανή ψυχραιμία. «Δεν ήταν η φυλακή που καθένας νομίζει ότι με ζόρισε ιδιαίτερα, ήμουν ήδη μαθημένος στη σκληραγωγία. Στη φυλακή είχα πάρει τα βιβλία μου, έκανα τις γυμναστικές μου και πέρασε ο καιρός!» δηλώνει χαρακτηριστικά στη δημοσιογράφο Κατερίνα Πλουμιδάκη, συμπληρώνοντας: «Δε θα ήθελα να είμαι ήρωας επειδή πήγα στη φυλακή, αλλά ήρωας για τη δουλειά που έχω χτίσει όλη μου τη ζωή».

Η προσωπική ζωή, η τηλεόραση και το αύριο

Στην προσωπική του ζωή, υπήρξε παντρεμένος για εννέα χρόνια με μια Σουηδέζα που γνώρισε στο Πορτοφίνο. Παρά την επιθυμία του τότε να αποκτήσει παιδί, η ζωή είχε άλλα σχέδια. «Από τα 30 μου και μετά όμως τις γυναίκες τις βλέπω μόνο στο κομμωτήριο!», σχολιάζει με το γνωστό του χιούμορ, ενώ αναγνωρίζει ότι η απουσία οικογενειακών υποχρεώσεων του προσφέρει μια ελευθερία: «Έχω μόνο τον εαυτό μου να προσέξω... Αισθάνομαι πάντα ένα παιδί».

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία του στην τηλεόραση -ως κριτής στο GNTM- επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δημοφιλία. Παράλληλα, μεταδίδει την πολυετή εμπειρία του ως καθηγητής σε ιδιωτικές σχολές και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, επιμένοντας πάντα σε υψηλά πρότυπα: «Ποτέ δε θα συμβιβαζόμουν με το μέτριο, το πρόστυχο, το ανόητο και το άσχετο».

Σήμερα, ο Λάκης Γαβαλάς έχει τον πλήρη έλεγχο της αφήγησης της ζωής του. Ετοιμάζει το δικό του vidcast στο YouTube με τίτλο Last Call, ενώ αποκαλύπτει ότι η μυθιστορηματική ζωή του βρίσκεται ήδη στα σκαριά για να γίνει σειρά ή ταινία από μεγάλους παραγωγούς του εξωτερικού.