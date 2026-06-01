Λάκης Γαβαλάς: «Σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί»

«Νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια σε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό».
  • Εξετάζει τη συμμετοχή του στο GNTM και τη μεταφορά της ζωής του στον κινηματογράφο ή στο Netflix.
  • Εκφράζει την επιθυμία να παρουσιάσει μια χιουμοριστική εκπομπή.
  • Αναφέρει ότι του λείπει το να έχει παιδί και πιστεύει ότι θα ήταν καλός πατέρας και παππούς.
  • Διατηρεί επαφή με φίλες του που έχουν παιδιά, αλλά νιώθει την απουσία του δικού του παιδιού.

Ο Λάκης Γαβαλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκάλυψε τα επαγγελματικά του σχέδια, καθώς και το πώς νιώθει που δεν έχει γίνει μπαμπάς.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε για τη συμμετοχή του στο show μόδας GNTM (Greece's Next Top Model), καθώς και για τις συζητήσεις που κάνει ώστε να μεταφερθεί η ζωή του στον κινηματογράφο ή στο Netflix. Επιπρόσθετα, ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την παρουσίαση μιας χιουμοριστικής εκπομπής.

Όπως είπε αρχικά ο γνωστός σχεδιαστής μόδας: «Υπάρχει μία πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου, κινηματογραφικά ή Netflix-ιακά. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις. Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία να μας βρει καμιά Τουρκάλα, κι από κει πέρα, να έχει original τσάντες… και να κάνουμε μία… Άι ρε, πλάκα κάνω!»

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε… από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει… καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου!».

 

Όσον αφορά για το εάν του λείπει ένα παιδί στη ζωή του και εάν μετάνιωσε που δεν έγινε μπαμπάς, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας εξομολογήθηκε ότι: «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες που διατηρούμε τη φιλία, οι οποίες έκαναν παιδάκια . Έχω αυτή την επαφή που μου επιτρέπει να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει το να είχα το δικό μου παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο».

