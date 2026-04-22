Γαβαλάς για Βίσση: «Μου έγραψε ότι την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος»

Όσα είπε ο γνωστός επιχειρηματίας για την πρώην (;) φίλη του

22.04.26 , 10:07
Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την κόντρα του με την Άννα Βίσση σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK!
  • Αναφέρθηκε στην κριτική του για την εμφάνιση της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, τονίζοντας τη σημασία του κατάλληλου ντυσίματος.
  • Η Βίσση τον κατηγόρησε ότι την εκμεταλλεύεται για να γίνει διάσημος, κάτι που τον ώθησε να απομακρυνθεί.
  • Ο Γαβαλάς εκφράζει την εκτίμησή του για την καλλιτέχνιδα, αλλά θεωρεί τις αλλαγές της προκλητικές και καθοδηγούμενες.
  • Δηλώνει ότι δεν θέλει να προκαλεί εκνευρισμό στην Βίσση πριν από τις εμφανίσεις της.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό OK! και τον Γιώργο Πράσινο, ο Λάκης Γαβαλάς άνοιξε τα χαρτιά του για την πρόσφατη κόντρα που ξέσπασε με την Άννα Βίσση.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που τον διακρίνει, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την κριτική που άσκησε στην εμφάνιση της «απόλυτης» στο Καλλιμάρμαρο, ενώ αποκάλυψε το παρασκήνιο της επικοινωνίας τους που οδήγησε σε «ψυχροπολεμικό» κλίμα.

Γαβαλάς για Βίσση: «Μου έγραψε ότι την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος»

«Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το Πάρτε τα όλα και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμη και αν είναι Dolce & Cabbana που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως. Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά», αποκάλυψε για το τι τελικά συνέβη μεταξύ τους, όπως είδαμε και στο Breakfast@Star.

Πώς είναι οι σχέσεις τους σήμερα; Θα πάει να τη δει τον χειμώνα στο Αθηνών Αρένα; «Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μη θέλω. Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη Γη, από τη Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη. Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή. Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, για αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή».

«Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερη της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές "θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους" που είναι δικαίωμα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μια και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς.

