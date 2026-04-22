Ομάν: «Χτυπήθηκε» πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Ποια η κατάσταση των μελών του πληρώματος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πλοίο ελληνικών συμφερόντων, το «EPAMINONDAS», δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ομάν.
  • Η επίθεση περιλάμβανε πυροβολισμούς από πολεμική λέμβο των IRGC χωρίς προηγούμενη επικοινωνία.
  • Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στη γέφυρα του πλοίου, αλλά όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
  • Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Jebel Ali των ΗΑΕ με προορισμό τη Mudra της Ινδίας.
  • Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή είναι εξαιρετικά εύθραυστη λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των ακτών του Ομάν

 

 

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

