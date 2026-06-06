Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας. Οι μαθητές εξετάζονται σε:
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες.
Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ
- Τρίτη 9 Ιουνίου
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο
- και Διεθνείς Κανονισμούς στη Ναυτιλία
- Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών
- Πέμπτη 11 Ιουνίου
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ
- και Ναυτικές Μηχανές
- Σάββατο 13 Ιουνίου
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
- και Ψηφιακά Συστήματα
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με:
- Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων