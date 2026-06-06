Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ συνεχίζεται στις 9, 11, 13 και 15 Ιουνίου 2026