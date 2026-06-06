Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ συνεχίζεται στις 9, 11, 13 και 15 Ιουνίου 2026

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Τα μαθήματα που εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 6 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
  • Οι εξετάσεις ξεκίνησαν στις 08:30 και οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι στις αίθουσες μέχρι τις 08:00.
  • Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις ώρες.
  • Το πρόγραμμα των εξετάσεων συνεχίζεται με μαθήματα όπως Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο και Ηλεκτρικές Μηχανές μέχρι τις 15 Ιουνίου.
  • Η ολοκλήρωση των εξετάσεων θα γίνει με μαθήματα όπως Στοιχεία Ψύξης και Κινητήρες Αεροσκαφών.

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας. Οι μαθητές εξετάζονται σε:

  1. Ηλεκτροτεχνία 2
  2. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  3. Προγραμματισμός Υπολογιστών
  4. και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

  • Τρίτη 9 Ιουνίου 
  1. Υγιεινή
  2. Ναυτικό Δίκαιο
  3. και Διεθνείς Κανονισμούς στη Ναυτιλία
  4. Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών
  • Πέμπτη 11 Ιουνίου
  1. Ηλεκτρικές Μηχανές
  2. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  3. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
  4. και Ναυτικές Μηχανές
  • Σάββατο 13 Ιουνίου
  1. Τεχνολογία Υλικών
  2. Οικοδομική
  3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
  4. και Ψηφιακά Συστήματα

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με:

  1. Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού
  2. Κινητήρες Αεροσκαφών
  3. και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
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