Ο Θέμης Παναγιωτίδης τραγουδάει πως είναι «Καλά»

Μιλάει στην καρδιά όσων έχουν πληγωθεί από έρωτα

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«Καλά»: Το Νέο Single Του Θέμη Παναγιωτίδη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θέμης Παναγιωτίδης κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλά».
  • Το τραγούδι συνδυάζει δυνατή μελωδία και ουσιαστικό στίχο, απευθυνόμενο σε όσους είναι πληγωμένοι από έρωτα.
  • Η μουσική είναι του Θέμη Παναγιωτίδη και οι στίχοι του Θάνου Παπανικολάου.
  • Το music video σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Γκάνιος, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα του τραγουδιού.
  • Το single κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής και δημιουργός, Θέμης Παναγιωτίδης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Καλά».

Πρόκειται για ένα σύγχρονο άκουσμα που συνδυάζει δυνατή μελωδία, ουσιαστικό στίχο και αυθεντική ερμηνεία και μιλάει απευθείας στις καρδιές όλων όσων είναι πληγωμένοι από έρωτα και λένε ότι είναι καλά από… συνήθεια.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θέμης Παναγιωτίδης, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Θάνος Παπανικολάου.

Το «Καλά» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γκάνιου, το οποίο αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική και έντονες εικόνες το συναίσθημα και την ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

Με τη χαρακτηριστική χροιά και την ερμηνευτική του αμεσότητα, ο Θέμης Παναγιωτίδης κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική του πορεία, παρουσιάζοντας μια δουλειά που έχει όλες τις προδιαγραφές να κερδίσει το κοινό.

Το νέο single «Καλά» κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

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