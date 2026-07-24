Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Λίντα, σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.
  • Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου.
  • Στεφάνια στάλθηκαν από τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο της Βουλής.
  • Η Μαίρη Λίντα άφησε πίσω της μια σπάνια μουσική παρακαταθήκη.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός χώρος, αλλά και συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες λένε το τελευταίο «αντίο» στη μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα.

Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων, οδηγείται σήμερα στην τελευταία της κατοικία, αφήνοντας πίσω της μια σπάνια μουσική παρακαταθήκη. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη

Από νωρίς στο χώρο βρίσκεται η κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας, Ευαγγελία, για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, ενώ το παρών στην κηδεία «έδωσαν» σημαντικές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό και μη χώρο.

Αρκετά ήταν και τα στεφάνια που στάλθηκαν για τη μνήμη της Μαίρης Λίντα, από τα οποία ξεχώρισαν της Χαρούλας Αλεξίου, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Μαίρης Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία

Η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία / Φωτογραφία: Eurokinissi

Μάκης Δελαπόρτας / Φωτογραφία: NDP

Μάκης Δελαπόρτας / Φωτογραφία: NDP

Λουκίλα Καρρέρ / Φωτογραφία: NDP

Λουκίλα Καρρέρ / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αβραμόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αβραμόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Νικήτας Κακλαμάνης / Φωτογραφία: NDP

Νικήτας Κακλαμάνης / Φωτογραφία: NDP

Βασίλης Καπερνάρος / Φωτογραφία: NDP

Βασίλης Καπερνάρος / Φωτογραφία: NDP

Κώστας Βενετσάνος / Φωτογραφία: NDP

Κώστας Βενετσάνος / Φωτογραφία: NDP

Σπύρος Μπιμπίλας / Φωτογραφία: NDP

Σπύρος Μπιμπίλας / Φωτογραφία: NDP

Μανώλης Καραντίνης / Φωτογραφία: NDP

Μανώλης Καραντίνης / Φωτογραφία: NDP

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Φωτογραφία: NDP

Γιάννης Μπουρνέλης / Φωτογραφία: NDP

Γιάννης Μπουρνέλης / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αβραμόπουλος & Λουκίλα Καρρέρ / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αβραμόπουλος & Λουκίλα Καρρέρ / Φωτογραφία: NDP

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Φωτογραφία: NDP

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Φωτογραφία: NDP

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία

Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα / Φωτογραφία: NDP

Η Μαίρη Λίντα τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή στις 22 Ιουλίου.

Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού διατηρούσε την ενέργειά της, περνώντας ολοένα και πιο ευχάριστα τον χρόνο της, ενώ συχνά καλωσόριζε συναδέλφους της, οι οποίοι τραγουδούσαν για χάρη της και για τους φιλοξενούμενους στο γηροκομείο. 

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