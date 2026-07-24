Η Ιωάννα Τούνη είναι ερωτευμένη και δε διστάζει να μιλήσει δημόσια για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας τις εκπλήξεις που της κάνει κατά καιρούς, από ταξίδια μέχρι εντυπωσιακά επώνυμα ρούχα.

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η γνωστή influencer έκανε unboxing το πολυτελές δώρο που της πρόσφερε ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, με την υπογραφή διάσημου οίκου μόδας. Μέσα στη luxury συσκευασία υπήρχε ένα μαύρο πλεκτό φόρεμα, με την ίδια να προβληματίζεται για το αν πρέπει να το κρατήσει ή να το επιστρέψει.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχτηκε πως δεν ξέρει αν το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στο προσωπικό της στιλ: «Δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση», ακούγεται να λέει με χιούμορ, εξηγώντας ότι δε θέλει να στεναχωρήσει τον αγαπημένο της, αλλά ταυτόχρονα αναρωτιέται αν θα φορέσει πραγματικά το φόρεμα. Μάλιστα, έχει ενδοιασμούς και για το νούμερο, τονίζοντας πως το Small θα της εφάρμοζε καλύτερα από το Medium. Στο τέλος του αποσπάσματος, παρακάλεσε τους followers της να τη βγάλουν από το δίλημμα. «Το κρατάω ή το γυρνάω;», τους ρώτησε.

Εδώ και περίπου έναν χρόνο, η Ιωάννα Τούνη έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον οποίο γνώρισε στη Θεσσαλονίκη μέσω κοινών γνωστών, και έγιναν ζευγάρι το καλοκαίρι του 2025. Η σχέση τους έχει αρχίσει να αποκτά ουσιαστικούς δεσμούς, με την influencer να «λιώνει» για τα μάτια του επιχειρηματία και το αντίστροφο.