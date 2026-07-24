Δολοφονία Σύρος: Τα ανείσπρακτα ενοίκια και οι ισχυρισμοί για ληστεία

Τι αναφέρουν οι συλληφθέντες και οι συγγενείς της 42χρονης που δολοφονήθηκε

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις έρευνες της Αστυνομίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το ζευγάρι που συνελήφθη δίνει τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για «θολή» υπόθεση. 

Σύρος: Νεκρή 42χρονη μετά από συμπλοκή - Τη μαχαίρωσαν στην πλάτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρονται να ισχυρίζονται στους αστυνομικούς, η 42χρονη πήγε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι, με σκοπό να τους ληστέψει, γεγονός που – κατά τους ίδιους – οδήγησε στη φονική συμπλοκή.

Δολοφονία Σύρος: Η εκδοχή για οικονομικές διαφορές

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η διασώστρια είχε μεταβεί στο διαμέρισμα, προκειμένου να ζητήσει από το ζευγάρι τρία απλήρωτα ενοίκια που φέρονται να της χρωστούσαν.

H 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που βρέθηκε μαχαιρωμένη στη Σύρο

H 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που βρέθηκε μαχαιρωμένη στη Σύρο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συζήτηση για τις οικονομικές εκκρεμότητες εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη λογομαχία. Μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον άνδρα του ζευγαριού να φέρεται ότι άρπαξε μαχαίρι και να τη χτύπησε στην πλάτη, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα.

Η αστυνομία διερευνά τις συγκεκριμένες πληροφορίες και αναζητά υλικό από κάμερες που θα μπορέσει να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του ζευγαριού. Παράλληλα παίρνει καταθέσεις από συγγενείς της γυναίκας και από ανθρώπους του περιβάλλοντος του ζευγαριού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες του εγκληματολογικού και η νεκροψία – νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της δολοφονίας. 

Η 42χρονη φέρεται να μαχαιρώθηκε από έναν άνδρα κατά τη διάρκεια καβγά με ζευγάρι έξω από το σπίτι του

Η 42χρονη φέρεται να μαχαιρώθηκε από έναν άνδρα κατά τη διάρκεια καβγά με ζευγάρι έξω από το σπίτι του

Όπως είπε στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Σύρου αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε καταρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι επιτέθηκαν ουσιαστικά στην γυναίκα αυτή και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στην συνέχεια κατέληξε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Είναι πολύ θολή η υπόθεση» είπε μεταξύ άλλων η κ. Δημογλίδου. 

Δολοφονία Σύρος: Οι πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας

Οι αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η 42χρονη είχε μεταβεί περίπου στις 17:00 στο σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας χειρουργικά γάντια και έχοντας μαζί της μαχαίρι.

Σημάδια από τον άγριο καβγά που οδήγησε στη δολοφονία της 42χρονης στην Άνω Σύρο

Σημάδια από τον άγριο καβγά που οδήγησε στη δολοφονία της 42χρονης στην Άνω Σύρο

Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματος και ακολούθησε έντονη λογομαχία με την 30χρονη ένοικο. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Η 42χρονη βγήκε αιμόφυρτη στην αυλή, όπου κατέρρευσε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως προς το σύνολό τους.

Δολοφονία Σύρου: Η διασώστρια είχε μεταβεί στο σπίτι με τη στολή του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 42χρονη εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ και βρισκόταν αποσπασμένη στη Σύρο, τόπο καταγωγής της, για τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του νησιού.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα φορώντας ακόμη τη στολή της υπηρεσίας της, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι λίγα λεπτά αργότερα θα έχανε τη ζωή της.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του καβγά. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η 42χρονη πήγε σπίτι τους για να τους ληστέψει κι εκείνοι αμύνθηκαν

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του καβγά. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η 42χρονη πήγε σπίτι τους για να τους ληστέψει κι εκείνοι αμύνθηκαν

Η 42χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και ο θάνατός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στην οικογένειά της όσο και στους συναδέλφους της.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Σύρου.

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν κατάφεραν να αναστρέψουν την κατάστασή της και η 42χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Δολοφονία Σύρος: Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί της

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε συγκλονισμένος από την άγρια δολοφονία της συναδέλφου του. Όπως είπε η 42χρονη ήταν με άδεια και βρισκόταν στη Σύρο, τόπος καταγωγής της.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο στο νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε νεκρή με τη στολή της διασώστριας, ενώ φορούσε και γάντια. Έφερε μαχαιριά στην ωμοπλάτη.

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