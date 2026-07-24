Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα

Τα συγκινητικά stories της γνωστής αθλητικογράφου

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα
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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δείτε βίντεο από τη βάπτιση του γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν / Ιnstagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Ιάσονα, με ένα γλυκό πάρτι.
  • Ο Ιάσονας έκανε τα πρώτα του βήματα κρατώντας το χέρι του πατέρα του, Γρηγόρη Μόργκαν.
  • Η βάφτιση του Ιάσονα έγινε πρόσφατα, με τα ονόματα Ιάσονας και Παναγιώτης.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 και κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.
  • Εκφράζουν τη συγκίνηση τους για κάθε νέο ορόσημο στην οικογενειακή τους πορεία.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, απολαμβάνοντας πολύτιμες οικογενειακές στιγμές.

Πριν από λίγες ημέρες ο γιος τους έγινε ενός έτους, γενέθλια τα οποία γιόρτασαν με το πιο γλυκό πάρτι, ενώ πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση του μικρού, ο οποίος πήρε τα όνοματα Ιάσονας και Παναγιώτης!

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Η γνωστή αθλητικογράφος δημοσίευσε με τους followers της δύο ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές μέσα από τα Instagram stories της. Στο ένα στιγμιότυπο ποζάρει αγκαλιά με τον σύζυγό της σε μια χαλαρή οικογενειακή βόλτα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «My forever favorite».

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα

Ενώ στη δεύτερη φωτογραφία, ο Γρηγόρης Μόργκαν κρατά από το χέρι τον μικρό τους γιο, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στο πλευρό του μπαμπά του. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «He’s back», εκφράζοντας τη χαρά της για την επιστροφή του συζύγου της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2024, ενώ ο μικρός Ιάσονας ήρθε στη ζωή τους τον Ιούλιο του 2025. Αμφότεροι έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν δεν κρύβουν τη συγκίνησή τους για κάθε νέο ορόσημο της οικογενειακής τους πορείας.

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Άλλωστε, όπως είχε γράψει γνωστή δημοσιογράφος στην ανάρτησή της για τα πρώτα γενέθλια του μικρού Ιάσονα, εκείνη και ο Γρηγόρης θα βρίσκονται πάντα δίπλα του, «να τον αγαπούν, να τον στηρίζουν και να τον χειροκροτούν σε κάθε του βήμα».

 

 

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