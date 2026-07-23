Μια απρόσμενη έκπληξη έζησε η Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο στη Ρουμανία, όταν βιολιστής που βρισκόταν σε εστιατόριο την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει το τραγούδι της Δε γίνεται. Η τραγουδίστρια κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και τη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο, η πρώτη αντίδραση της Έλλης δείχνει την έκπληξή της, καθώς φαίνεται να αιφνιδιάζεται από το μουσικό καλωσόρισμα. «Απίστευτο», ακούγεται να λέει, ενώ λίγο αργότερα, έπειτα από παρότρυνση των ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω της, άρχισε να τραγουδά χαμηλόφωνα το κομμάτι.

Γιατί η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε στο Βουκουρέστι

Όπως εξήγησε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι βρίσκεται στο Βουκουρέστι για επαγγελματικούς λόγους και συγκεκριμένα για την προώθηση των επόμενων εμφανίσεών της. Όπως έγραψε: «Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το "Δε γίνεται" είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια … Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη…».

Η ανάρτηση της Ελλης Κοκκίνου

Από την ανάρτησή της προκύπτει ότι το Δε γίνεται παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στη Ρουμανία, γεγονός που εξηγεί και την αναγνώρισή της από τον βιολιστή στο εστιατόριο.

Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Η σκηνή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εξόδου της στο Βουκουρέστι, με τον μουσικό να ξεκινά να παίζει την επιτυχία της μόλις την αντιλήφθηκε. Η Έλλη Κοκκίνου αντέδρασε με εμφανή έκπληξη και στη συνέχεια συμμετείχε διακριτικά, τραγουδώντας χαμηλόφωνα.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε από την ίδια στα social media, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς και τη θερμή υποδοχή που συνάντησε στη Ρουμανία.