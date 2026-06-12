Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Έλλη Κοκκίνου στη νέα της συνέντευξη και αποκάλυψε πως υπήρξε σε σχέση για αρκετό καιρό, η οποία δε μαθεύτηκε.

«Μετά το διαζύγιό μου υπήρχαν σχέσεις μου οι οποίες δεν μαθεύτηκαν. Αν θες κάτι να το κρύψεις, το κρύβεις και για πολύ καιρό. Τώρα δεν κρύβω κάτι, αλλά πριν λίγο καιρό υπήρχε κάτι το οποίο το έκρυβα. Είχα σχέση χρόνια με έναν άνθρωπο και δεν μαθεύτηκε. Βέβαια όλα έχουν ένα τίμημα. Υπήρξε πολύ κλεισούρα σε αυτή τη σχέση λόγω της επιλογής μου να μην μαθευτεί. Αυτό κάποια στιγμή φτάνει ταβάνι, επηρεάζεται η σχέση. Κάποια στιγμή βαριέσαι, θες να ζεις πιο ανθρώπινα», εξομολογήθηκε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου στη διαδικτυακή εκπομπή «Nansoy Tv» της Νάνσυς Παραδεισανού.

«Γενικά τους χωρισμός μου τους πέρναγα πάντα πολύ βαριά. Τον χωρισμό με τον πατέρα του παιδιού μου δεν μπορώ να το συγκρίνω με τους υπόλοιπους. Υπήρχε άλλος χωρισμός που είχα πληγωθεί πάρα πολύ. Πλέον το διαχειρίζομαι πιο εύκολα και σε αυτό με έχει βοηθήσει πολύ και η ψυχοθεραπεία. Έχω πληγωθεί πολύ και δεν θέλω να ξανά πληγωθώ. Έχει συμβεί να πληγώσω και εγώ όμως» είπε η τραγουδίστρια.

Δες τη συνέντευξη της Έλλης Κοκκίνου: