Δείτε το βίντεο με το νέο της κούρεμα που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε νέα αλλαγή στην εμφάνισή της, επιλέγοντας διαφορετικό χτένισμα κι απόχρωση στα μαλλιά της, που της πηγαίνει πολύ!

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έδειξε το νέο της look μέσα από ανάρτηση στο Instagram το πρωί της Πέμπτης, τη στιγμή που το διάστημα αυτό βρίσκεται στη Μεσσηνία, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης με την οικογένειά της.

Το νέο της κούρεμα είναι κοντό καρέ, με τις φωτογραφίες που ανέβασε να συνοδεύονται από διαφορετικά ενσταντανέ, ανάμεσά τους μια selfie και ένα βίντεο από το αυτοκίνητο. Σε φωτογραφίες της ανάρτησης εμφανίζεται επίσης με καφέ στράπλες φόρεμα, λευκά γυαλιά ηλίου, καφέ τσάντα και διακριτικά κοσμήματα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «New, fresh hair… so, don’t care. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες κι ευεξία».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram

Τα σχόλια για το νέο look κι οι προηγούμενες αλλαγές

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα πολλά likes και δεκάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκφράζουν θετική άποψη για τη νέα της εμφάνιση. Οι περισσότερες αντιδράσεις κινήθηκαν σε θετικό τόνο για την επιλογή της να κόψει τα μαλλιά της και να αλλάξει ύφος.

Ο γάμος στη Μάνη

Θυμίζουμε ότ στις 13 Ιουνίου 2026, η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον σύντροφό της Φάνη Μπότση στη Μεσσηνιακή Μάνη, σε ένα ρομαντικό σκηνικό στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Η τελετή κράτησε χαμηλούς τόνους, με το ζευγάρι να μοιράζεται τη στιγμή με στενούς συγγενείς και φίλους. Η Δανάη Μπάρκα έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ενώ εκεί την υποδέχτηκαν ο πατέρας της, Νώντας Μπάρκας, η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, και η γιαγιά της, Τούλα, για να την παραδώσουν στον γαμπρό.

Για την περίσταση, η νύφη επέλεξε μια off-shoulder νυφική δημιουργία του οίκου Mi-Ro με δαντέλα και μακρύ πέπλο. Ο Φάνης Μπότσης, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης στη Σέριφο, την περίμενε στην είσοδο του ναού κρατώντας την ανθοδέσμη.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στον εξωτερικό χώρο, όπου παρευρέθηκαν και αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, όπως η Μαρία Καβογιάννη, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Αντρέας Γεωργίου κι ο Άρης Καβατζίκης