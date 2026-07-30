Φωτιά Ρέθυμνο: «Τους τύφλωσε ο καπνός» - Τα τελευταία λεπτά των πυροσβεστών

Οι συνάδελφοί τους ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά

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Τρεις νεκροί πυροσβέστες στις μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο / Bίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής και ο 58χρονος Μανώλης, βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Ρέθυμνο.
  • Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από πυκνό καπνό και υψηλές θερμοκρασίες, περιορίζοντας την ορατότητα και την ικανότητα διαφυγής τους.
  • Ο Παντελής ήταν νέος στην υπηρεσία, ενώ ο Μανώλης είχε μακρά θητεία και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία.
  • Η Πυροσβεστική διερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας και τις τελευταίες στιγμές των πυροσβεστών.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε συλλυπητήρια και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων κατά της κλιματικής κρίσης.

Σε απόσταση μόλις 20-30 μέτρων βρίσκονταν οι πυροσβέστες, οι οποίοι βρήκαν νεκρούς τους δύο συναδέλφους τους, τον 25χρονο Παντελή και τον 58χρονο Μανώλη που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο.  

Ποιοι ήταν οι τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές

Οι δύο άνδρες επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σε περιοχή όπου έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι συνθήκες άλλαξαν δραματικά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στελεχών της Πυροσβεστικής που επικαλείται το patris.gr, οι φλόγες φαίνεται να αναπτύχθηκαν γρήγορα, ενώ ο πυκνός καπνός δημιούργησε ένα «τείχος» που περιόρισε την ορατότητα και έκανε εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής.  

Φωτιές σε Ρέθυμνο και Πλωμάρι: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων

Οι δύο πυροσβέστες φαίνεται πως αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Εγκατέλειψαν το όχημά τους και αναζήτησαν ασφαλή έξοδο, όμως ο καπνός και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν τους επέτρεψαν να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Φωτιά Ρέθυμνο: Το όχημα των δύο πυροσβεστών που βρέθηκαν νεκροί

Το όχημα των δύο πυροσβεστών που βρέθηκαν νεκροί / Φωτογραφίες Intime (Κώστας Μεταξάκης)

Φωτιά Ρέθυμνο

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος της Πυροσβεστικής στο τοπικό μέσο. 

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν πολύ κοντά, η διάσωση δεν κατέστη δυνατή. Όπως αναφέρουν στελέχη της Πυροσβεστικής, οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν ακραίες, καθώς η ορατότητα είχε σχεδόν μηδενιστεί, λόγω των πυκνών καπνών.  

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι και οι δύο πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απομακρυνθούν, όμως η έλλειψη ορατότητας και ο αποπνικτικός καπνός φαίνεται πως τους εγκλώβισαν. Για τον λόγο αυτό εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από το όχημά τους, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή. 

Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που πέθαναν στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Ο 25χρονος Παντελής είχε μόλις αναλάβει υπηρεσία στο πλαίσιο της βάρδιάς του. Ήταν η δεύτερη χρονιά που υπηρετούσε ως εποχικός πυροσβέστης, έχοντας αντικαταστήσει εθελοντή που βρισκόταν στη θέση του κατά την πρωινή βάρδια. 

Ο 58χρονος Μανώλης υπηρετούσε για χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία του Αμαρίου, με ενεργή παρουσία στα κοινά. 

Ο 25χρονος πυροσβέστης που πέθανε στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Ο 25χρονος πυροσβέστης που πέθανε στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Ο 58χρονος πυροσβέστης που πέθανε στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Ο 58χρονος πυροσβέστης που πέθανε στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία ερευνώνται. Ειδικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών, εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις για τις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών. 

Συλληπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξέφρασε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των πυροσβεστών που «έπεσαν» στο καθήκον. 

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν mega πυρκαγιές, τους συνδράμαμε. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair, η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

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