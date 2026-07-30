Ανακαλύπτοντας παραλίες «διαμάντια» κοντά στη Χαλκίδα

Η κεντρική Εύβοια απέχει ελάχιστα από την Αθήνα και προσφέρει μοναδικής ομορφιάς παραλίες, με κρυστάλλινα νερά, για όσους αναζητούν ένα ευχάριστο και δροσερό διάλειμμα από την καθημερινότητά τους.

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι πλέον πολύ κοντά, όμως εάν επιζητάτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το σαββατοκύριακό σας, μπείτε στο αυτοκίνητο και ανακαλύψτε τις πιο ονειρικές παραλίες κοντά στη Χαλκίδα!

Ας δούμε κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες που βρίσκονται στην «καρδιά» της πόλης της Χαλκίδας, καθώς και πολύ κοντά της, για να προγραμματίσετε την επόμενη καλοκαιρινή σας εξόρμηση!

Οι ομορφότερες παραλίες της Χαλκίδας

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της πρωτεύουσας και του κύριου λιμένα του νομού Εύβοιας είναι η πλαζ Αστέρια, η οποία βρίσκεται στη Βοιωτική πλευρά της Χαλκίδας, λίγα μόλις μέτρα από την συρταρωτή γέφυρα του Ευρίπου.

Αν και κοντά στο λιμάνι, τα νερά είναι πεντακάθαρα, λόγω των ρευμάτων που δημιουργεί ο θαλάσσιος πορθμός του Ευρίπου και στη συνεχή κυκλοφορία των νερών. Η παραλία είναι οργανωμένη, διαθέτει Beach bars, ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ για τους λάτρεις των καλοκαιρινών σπορ, η παραλία διαθέτει γήπεδο beach volley και ειδικό χώρο για ρακέτες.

Η παραλία Σουβάλα με το χαρακτηριστικό κόκκινο σπίτι είναι μία ακόμη καλή επιλογή εάν αποφασίσετε να επισκεφθείτε τη Χαλκίδα για τις καλοκαιρινές σας βουτιές. Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλια του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου, αποτελώντας έναν από τους κοσμοπολίτικους προορισμούς μπροστά από την πρωτεύουσα του νομού. Τα νερά της είναι ρηχά και καθαρά, ιδανικά για οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά της παραλίας είναι το Κόκκινο Σπίτι της Χαλκίδας, που δίνει μια ξεχωριστή γραφικότητα στο τοπίο. Πρόκειται για μία οργανωμένη παραλία που θα σας προσφέρει όμορφες στιγμές χαλάρωσης μπροστά στο κύμα.

Τέλος, στην πλαζ Παπαθανασίου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Χαλκίδας, ακριβώς στο ακρωτήρι της Κακής Κεφαλής, δίπλα στον Φάρο, θα κάνετε βουτιές σε καθαρά νερά, απολαμβάνοντας το όμορφο βότσαλο που καλύπτει την παραλία, καθώς και τον θαλάσσιο αμμώδη πυθμένα της. Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές οργανωμένες παραλίες στην περιοχή, η οποία προσφέρει όλες τις ανέσεις που χρειάζονται οι λουόμενοι.

Μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά κοντά στη Χαλκίδα

Εάν επιθυμείτε να κάνετε το μπάνιο σας λίγο έξω από τη Χαλκίδα και μία ανάσα από την Αθήνα, τότε οι παρακάτω προτάσεις θα σας ενθουσιάσουν.

Παραλία Άγιος Μηνάς

H παραλία του Άγιου Μηνά βρίσκεται μόλις 3 χλμ από τη Χαλκίδα και προσφέρει εκπληκτική θέα προς την πόλη. Έχει ψιλή λευκή άμμο στην ακτή και στο βυθό, ενώ αποτελεί ιδανικός προορισμός για οικογένειες με παιδιά, αφού διαθέτει ρηχά νερά, προσφέροντας ασφάλεια στους μικρούς κολυμβητές.

Κατά μήκος της παραλίας θα συναντήσετε πολλά εστιατόρια, ουζερί και ταβέρνες, ενώ αποτελεί μία πιο χαλαρή επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν διακοπές μακριά από την πολυκοσμία. Τέλος, κάποια από τις παραλίες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και αξίζει να επισκεφθείτε είναι οι Ροδιές, Βαλοπούλα Δροσιάς, Καντίλεζα, Μπουρνώντας, Γαϊδαρος και Φανιόλα. Κάθε μία από αυτές τις παραλίες διαθέτει το δικό της μοναδικό χαρακτήρα και ομορφιά, προσφέροντας μια εναλλακτική εμπειρία για χαλάρωση.

Παραλία Αλυκές Δροσιάς ή «Ιππόκαμπος»

Η παραλία Αλυκές Δροσιάς, επίσης γνωστή ως Ιππόκαμπος από το πρώτο ομώνυμο beach bar που λειτούργησε εκεί, βρίσκεται λίγο έξω από τη Χαλκίδα και σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η παραλία προσφέρει μια αμμουδερή ακτογραμμή με εκπληκτική θέα, ενώ τα νερά της είναι πεντακάθαρα. Είναι ιδανική και για οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς διαθέτει ρηχά νερά, μαγευτικά τιρκουάζ νερά και λεπτή άμμο.

Η παραλία είναι οργανωμένη με beach bars και καταστήματα εστίασης που προσφέρουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, συμβάλλοντας στην άνεση και την ευχαρίστηση των επισκεπτών. Εκτός από τα κρυστάλλινα νερά και τις παροχές της, η παραλία Αλυκές Δροσιάς προσφέρει και υπέροχη θέα στο βουνό Καντήλι και τη Λίμνη Ευβοίας, κάνοντας την απόδραση σε αυτήν την παραλία μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.



Παραλίες Νέας Αρτάκης

Η Νέα Αρτάκη απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και προσφέρει στον επισκέπτη αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όσοι επιθυμείτε να συνδυάσετε το μπάνιο στη θάλασσα με τη διασκέδαση και το καλό φαγητό, τότε αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός για εσάς.

Στο βόρειο κομμάτι του λιμανιού θα βρείτε την αμμώδη παραλία με ομπρέλες για χαλάρωση και κολύμπι, ενώ κατά μήκος της παραλίας θα συναντήσετε καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια όπου μπορείτε να απολαύσετε δίπλα στο κύμα τοπικές λιχουδιές και φρέσκα θαλασσινά, με μοναδική θέα στον Ευβοϊκό κόλπο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κοντά στη Νέα Αρτάκη υπάρχουν και άλλες παραλίες που αξίζει να επισκεφθείτε, όπως η παραλία Καλάμια, που ξεχωρίζει για την ομορφιά και για τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα, η δημοφιλή παραλία της Φανερωμένης, η οποία απέχει μόλις λίγα βήματα από την πόλη, ενώ σε κοντινή απόσταση θα συναντήσετε και την Ακτή Βολέρι, γνωστή και ως Ζέφυρος που αποτελεί έναν πανέμορφο και πολυσύχναστο προορισμό.

Παραλία στα Πολιτικά

Σε απόσταση 24 χιλιομέτρων από τη Χαλκίδα, θα βρείτε το γραφικό οικισμό των Πολιτικών, ο οποίος με το πέρασμα των χρόνων έχει αναδειχθεί σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Εύβοια, που προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες. Τα Πολιτικά είναι ιδανικός προορισμό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη χαλάρωση κοντά στη θάλασσα με την αναζήτηση γαστρονομικών και πολιτιστικών εμπειριών.

Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η εκτεταμένη παραλία της, η οποία εκτείνεται σε μήκος 2 χιλιομέτρων, προσφέροντας μια μαγευτική θέα στον ανοιχτό κόλπο.

Πρόκειτια για μία οργανωμένη παραλία με πληθώρα παροχών και υποδομών, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όλες τις ανέσεις και να χαλαρώσουν. Τέλος για τους λάτρεις των water sports, η ευρύτερη περιοχή των Πολιτικών προσφέρει από χώρους χαλάρωσης με πισίνα και beach bar μέχρι και water games, όπως jet ski, μπανάνα, και άλλα θαλάσσια σπορ, προσφέροντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης και αδρεναλίνης.