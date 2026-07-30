Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου γιορτάζει τα 40ά γενέθλια του συζύγου της, Μπρούνο Τσερέλα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος.
  • Η γιορτή έγινε στον αέρα, πάνω από τη Γροιλανδία, με ένα μικρό κέικ και μια κερί.
  • Η Αθηνά δημοσίευσε τρυφερό μήνυμα στα social media, αναφέροντας ότι οι μικρές γιορτές γίνονται μεγάλες αναμνήσεις.
  • Ο Μπρούνο ανάρτησε φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, συνοδευόμενη από νοσταλγικά λόγια.
  • Ο Μπρούνο ευχήθηκε στον εαυτό του για τα 40ά του γενέθλια, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη ζωή του.

Η Αθηνά Οικονομάκου γιορτάζει μια ιδιαίτερη ημέρα μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα, καθώς ο σύζυγός της έχει γενέθλια και το ζευγάρι ξεκίνησε ταυτόχρονα το ταξίδι του μέλιτος.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός μέσα από ανάρτησή της στα social media, αποκαλύπτοντας ότι η γιορτή στήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, με φόντο τη διαδρομή προς τον άγνωστο ακόμη προορισμό τους.

Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!

Η δημοσίευση της Αθηνάς Οικονομάκου έδειξε ότι ο εορτασμός έγινε στον αέρα, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχθηκε τα 40ά γενέθλιά του σε ένα ξεχωριστό σκηνικό, την ώρα που το ζευγάρι ταξίδευε για τον μήνα του μέλιτος.

Όπως έγραψε: «A tiny cake. One candle. Somewhere above Greenland. On our way to our honeymoon. Sometimes the smallest celebrations become the biggest memories. Happy 40th Birthday, my love. The adventure has only just begun. ❤️» (Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για τον μήνα του μέλιτος. Κάποιες φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις άρχισε. ❤️).

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου για τον Μπρούνο Τσερέλα

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου για τον Μπρούνο Τσερέλα /Φωτογραφία Instagram

Την ίδια στιγμή, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε μια άκρως τρυφερή και νοσταλγική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράζοντας μια φωτογραφία από το παρελθόν.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, τον βλέπουμε σε παιδική ηλικία, να χαμογελάει πλατιά και γεμάτος αυθορμητισμό στην κάμερα. Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις, ωστόσο, ήταν τα άκρως εξομολογητικά λόγια με τα οποία συνόδευσε τη φωτογραφία του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό το παιδί ποτέ δεν φανταζόταν όλα αυτά που θα ζούσε στη ζωή του… Τι ωραία που είναι η ζωή μέχρι σήμερα!», ενώ έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας τις δικές του ευχές στον μικρό εαυτό του: «Χαρούμενα 40, μικρέ B!».

Η ανάρτηση του Μπρούνο Τσερέλα
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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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