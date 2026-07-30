Δείτε ένα από τα βίντεο που πόσταρε η Βάσω Λασκαράκη από τις διακοπές της στην Κρήτη

Με μια υποβρύχια φωτογραφία της από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην αγαπημένη της Κρήτη επέστρεψε στο Instagram η Βάσω Λασκαράκη, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από τη θάλασσα. Η ηθοποιός εμφανίζεται να κολυμπάει κάτω από το νερό, φορώντας σκουρόχρωμο μπικίνι.

Η ίδια συνόδευσε το καρέ με μια σύντομη φράση, δίνοντας τον τόνο της ανάρτησης. «Lost in the blue. Found in the silence», έγραψε.

Η ανάρτηση της «Λυδίας» από το Σόι σου του Alpha, συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια από ακολούθους της, που στάθηκαν στο καλοκαιρινό στιγμιότυπο και στην ατμόσφαιρα του ενσταντανέ.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Η γνωριμία κι ο γάμος

Η σχέση της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου ξεκίνησε τυχαία -πού αλλού;- στην Κρήτη. Η πρώτη τους επαφή έγινε μέσω κοινής παρέας, όταν εκείνη ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, οπότε η γνωριμία τους παρέμεινε σε καθαρά κοινωνικό και τυπικό επίπεδο.

Η Βάσω Λασκαράκη βρήκε το άλλο της μισό στο πρόσωπο του Λευτέρη Σουλτάτου /Φωτογραφία Instagram

Η ουσιαστική προσέγγιση ήρθε περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, αφού η ηθοποιός είχε ήδη χωρίσει. Αφορμή στάθηκε η αναζήτηση ενός αυτοκινήτου από την πλευρά της ηθοποιού, όπου ο γνωστός σεφ προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει μέσω ενός γνωστού του. Η επικοινωνία που ακολούθησε για το ζήτημα αυτό έφερε τους δυο τους πιο κοντά, αποκαλύπτοντας μια αμοιβαία χημεία που εξελίχθηκε γρήγορα σε σχέση.

Ο γάμος τους έγινε τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 29 Απριλίου του 2019 κι αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για τα μέσα ενημέρωσης, καθώς κατάφεραν να κρατήσουν το γεγονός κρυφό. Η τελετή έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια Ηρακλείου Κρήτης, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα της οικογένειας Παπακαλιάτη, με κουμπάρες τη Ρίτσα και τη Λένια Παπακαλιάτη.

Από τότε, το ζευγάρι διατηρεί μια πολύ δεμένη σχέση, μοιράζοντας τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα και την Κρήτη και δημιουργώντας μια όμορφη καθημερινότητα μαζί με την κόρη της ηθοποιού, Εύα.