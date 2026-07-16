Η Βάσω Λασκαράκη αποκαλύπτει ποιο χαρακτηριστικό της έχει κληρονομήσει η κόρη της, Εύα / Βίντεο Happy Day

Στη Μήλο βρίσκονται αυτές τις μέρες η Βάσω Λασκαράκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, και τη μοναχοκόρη της, Εύα, από τον πρώτο της γάμο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η αγαπημένη ηθοποιός και ο καταξιωμένος σεφ απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, που ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές παραλίες και τα γραφικά σοκάκια του.

Η Βάσω Λασκαράκη μοιράζεται αρκετά συχνά με το διαδικτυακό της κοινό στιγμές τόσο από την επαγγελματική όσο και από την οικογενειακή της ζωή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μερικά ρομαντικά στιγμιότυπα, όπου φαίνεται να ποζάρει στην αγκαλιά του Λευτέρη Σουλτάτου, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…».

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Βάσω Λασκαράκη μίλησε με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας πως αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο στον Λευτέρη Σουλτάτο είναι «την επιμονή που έχει ως άνθρωπος», ενώ τόνισε πως εκτιμά ιδιαίτερα τον χαρακτήρα και τη στήριξή του στην καθημερινότητά τους.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Το 2019 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ύστερα από έναν χρόνο σχέσης.