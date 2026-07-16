Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα της Μήλου

«Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.07.26 , 17:45 Λάκης Γαβαλάς: «Λιώνει» στη γυμναστική μέσα στον καύσωνα
16.07.26 , 17:43 Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1
16.07.26 , 17:39 Καιρός: «Κορυφώνεται» η ζέστη - Πού θα χτυπήσουν 40άρια
16.07.26 , 17:27 Νέο hair look για την Αντιγόνη Κουλουκάκου: Νέο κούρεμα & ανανεωμένο χρώμα
16.07.26 , 17:01 «Ειρήνη»: Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη- Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
16.07.26 , 16:54 Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα της Μήλου
16.07.26 , 16:53 Ανακαινίζω 2026: Νέα κριτήρια για κλειστές κατοικίες
16.07.26 , 16:53 Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR στην κορυφή της ενημέρωσης
16.07.26 , 16:52 Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήραν την ευχή για τον γιο τους
16.07.26 , 16:26 Vanda Pharmaceuticals Athens Open: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας της Σάκκαρη
16.07.26 , 16:02 Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
16.07.26 , 16:00 Τα μαγιό που θα πρωταγωνιστήσουν στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα
16.07.26 , 15:57 Κυψέλη: Πάνω από 200 τα σπίτια με ρωγμές - Αγωνία για τους κατοίκους
16.07.26 , 15:45 Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια
16.07.26 , 15:33 Brad Pitt: Γιατί τα παιδιά του δεν τον θέλουν στη ζωή τους
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του
Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»
Brad Pitt: Γιατί τα παιδιά του δεν τον θέλουν στη ζωή τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βάσω Λασκαράκη αποκαλύπτει ποιο χαρακτηριστικό της έχει κληρονομήσει η κόρη της, Εύα / Βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, απολαμβάνουν διακοπές στη Μήλο με την κόρη τους, Εύα.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε ρομαντικές στιγμές στο Instagram με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
  • Σε συνέντευξή της, η Λασκαράκη επαίνεσε την επιμονή και τον χαρακτήρα του Σουλτάτου.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από έναν χρόνο σχέσης.
  • Η Λασκαράκη είναι γνωστή για την ενεργή παρουσία της στα social media, μοιράζοντας οικογενειακές στιγμές.

Στη Μήλο βρίσκονται αυτές τις μέρες η Βάσω Λασκαράκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, και τη μοναχοκόρη της, Εύα, από τον πρώτο της γάμο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Το Σόι σου» βάζει… καλοκαιρινά! Πού θα κάνουν διακοπές οι πρωταγωνιστές

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η αγαπημένη ηθοποιός και ο καταξιωμένος σεφ απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, που ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές παραλίες και τα γραφικά σοκάκια του.

Η Βάσω Λασκαράκη μοιράζεται αρκετά συχνά με το διαδικτυακό της κοινό στιγμές τόσο από την επαγγελματική όσο και από την οικογενειακή της ζωή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μερικά ρομαντικά στιγμιότυπα, όπου φαίνεται να ποζάρει στην αγκαλιά του Λευτέρη Σουλτάτου, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…».

Βάσω Λασκαράκη: Το αντικριστό στην άμμο & το μήνυμα αγάπης στον σύζυγό της

 

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Βάσω Λασκαράκη μίλησε με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας πως αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο στον Λευτέρη Σουλτάτο είναι «την επιμονή που έχει ως άνθρωπος», ενώ τόνισε πως εκτιμά ιδιαίτερα τον χαρακτήρα και τη στήριξή του στην καθημερινότητά τους.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Το 2019 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ύστερα από έναν χρόνο σχέσης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάκης Γαβαλάς
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Γαβαλάς: «Λιώνει» στη γυμναστική μέσα στον καύσωνα
Αντιγόνη Κουλουκάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Νέο hair look για την Αντιγόνη Κουλουκάκου: Νέο κούρεμα & ανανεωμένο χρώμα
Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήραν την ευχή για τον γιο τους
Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
Celebrities & Gossip Νεα
Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
Brad Pitt: Γιατί Τα Παιδιά Του, Δεν Τον Θέλουν
Celebrities & Gossip Νεα
Brad Pitt: Γιατί τα παιδιά του δεν τον θέλουν στη ζωή τους
Μπάγια Αντωνοπούλου: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον νεογέννητο γιο της
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον νεογέννητο γιο της
Λένα Δροσάκη - Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του
Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;
Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του
Celebrities & Gossip Νεα
Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top