Ουδεμία σχέση με κανένα από τα έξι παιδιά του δεν φέρεται να έχει ο Brad Pitt καθώς και τα έξι, Ζαχάρα, Μάντοξ, Παξ, Σιλό και Βίβιεν και Νοξ, δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το επίθετό του.

H Αντζελίνα Τζολί με την κόρη της Ζαχάρα/ φωτογραφίες από apimages

Ποιος όμως είναι ο λόγος που τα παιδιά του χολιγουντιανού ηθοποιού δεν θέλουν να έχουν ούτε τυπικές σχέσεις μαζί του;

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όλα ξεκίνησαν το 2016 σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο κατά τη διάρκεια πτήσης της οικογένειας Pitt- Jolie από τη Γαλλία στις ΗΠΑ.Ο Βrad Pitt φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά τόσο στη σύζυγό του όσο και στα έξι παιδιά τους.

Ο Βrad Pitt έχει αποξενωθεί από τα παιδιά του/ φωτογραφία από apimages

Αυτή φαίνεται να ήταν και η αιτία που η Αντζελίνα Τζολί έκανε αίτηση διαζυγίου μετά από αυτό το περιστατικό και τα παιδιά του αποφάσισαν να κάνουν αίτηση για να μη χρησιμοποιούν πια το επίθετο Pitt αλλά μόνο το Jolie.

H Αngelina Jolie/ φωτογραφία από apimages

H Angelina Jolie με τη Shiloh Jolie-Pitt, from left, Zahara Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt and Knox Jolie-Pitt

Το πρώτο παιδί που κατέθεσε επίσημη δικαστική αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του Brad Pitt ήταν η Σιλό που είναι και το πρώτο βιολογικό παιδί των Pitt- Jolie, μόλις έγινε 18 ετών. Μετά ακολούθησαν ο Μάντοξ και η Ζαχάρα δημοσιεύοντας τις αιτήσεις για αλλαγή επίθετου στην εφημερίδα. Η Vivienne, το δεύτερο βιολογικό παιδί του ζευγαριού άρχισε να χρησιμοποιεί ανεπίσημα βέβαια μόνο το επίθετο της μητέρας της, Αντζελίνας Τζολί.

Την ίδια γραμμή πλεύσης ακολούθησε και ο Knox, ο μοναδικός βιολογικός γιος του ηθοποιού. Ανεπίσημα δεν θέλει ούτε εκείνος να λέγεται Pitt.



