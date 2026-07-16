Ουδεμία σχέση με κανένα από τα έξι παιδιά του δεν φέρεται να έχει ο Brad Pitt καθώς και τα έξι, Ζαχάρα, Μάντοξ, Παξ, Σιλό και Βίβιεν και Νοξ, δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το επίθετό του.
Μπραντ Πιτ: Δύο απ' τα παιδιά του ζητούν να μην έχουν το επίθετό του
Ποιος όμως είναι ο λόγος που τα παιδιά του χολιγουντιανού ηθοποιού δεν θέλουν να έχουν ούτε τυπικές σχέσεις μαζί του;
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όλα ξεκίνησαν το 2016 σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο κατά τη διάρκεια πτήσης της οικογένειας Pitt- Jolie από τη Γαλλία στις ΗΠΑ.Ο Βrad Pitt φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά τόσο στη σύζυγό του όσο και στα έξι παιδιά τους.
Αυτή φαίνεται να ήταν και η αιτία που η Αντζελίνα Τζολί έκανε αίτηση διαζυγίου μετά από αυτό το περιστατικό και τα παιδιά του αποφάσισαν να κάνουν αίτηση για να μη χρησιμοποιούν πια το επίθετο Pitt αλλά μόνο το Jolie.
Το πρώτο παιδί που κατέθεσε επίσημη δικαστική αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του Brad Pitt ήταν η Σιλό που είναι και το πρώτο βιολογικό παιδί των Pitt- Jolie, μόλις έγινε 18 ετών. Μετά ακολούθησαν ο Μάντοξ και η Ζαχάρα δημοσιεύοντας τις αιτήσεις για αλλαγή επίθετου στην εφημερίδα. Η Vivienne, το δεύτερο βιολογικό παιδί του ζευγαριού άρχισε να χρησιμοποιεί ανεπίσημα βέβαια μόνο το επίθετο της μητέρας της, Αντζελίνας Τζολί.
Την ίδια γραμμή πλεύσης ακολούθησε και ο Knox, ο μοναδικός βιολογικός γιος του ηθοποιού. Ανεπίσημα δεν θέλει ούτε εκείνος να λέγεται Pitt.
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