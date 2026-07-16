Θέμης Σοφός: Τα instastories του από την παράσταση του Στ. Κραουνάκη «Λυσιστράτη» στο Θέατρο Λυκαβηττού

Πλήθος κόσμου βρέθηκε, χθες, στο θέατρο Λυκαβηττού για την παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη «Λυσιστράτη». Εκεί ήταν και ο γνωστός ποινικολόγος και σύζυγος της Σταματίνας Τσιμτσιλή, Θέμης Σοφός.

Ο Θέμης Σοφός παρακολούθησε την παράσταση μαζί με τη μητέρα του και τις δύο αδελφές του, Νατάσα και Αγγελική. Μάλιστα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από την οικογενειακή βραδιά και όλοι μαζί πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό.

Νατάσα Σοφού- Μαρία Σοφού- Θέμης Σοφός- Αγγελική Σοφού/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε την οικογένεια σε κοινή δημόσια έξοδο.

O Θέμης Σοφός με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Θέατρο Λυκαβηττού/ instagram

O Θέμης Σοφός με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Θέατρο Λυκαβηττού/ instagram

Η Νατάσα Σοφού είναι επίσης νομικός. Εργάστηκε ως συμβολαιογράφος τα τελευταία χρόνια της καριέρας της και συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Από το 2023 είναι δημοτική σύμβουλος στον δήμο Αγίας Παρασκευής.

Η Αγγελική Σοφού είναι επίσης δικηγόρος.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την αδελφή του συζύγου της Αγγελική στην αρχαία Κόρινθο/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή διατηρεί άριστες σχέσεις με την οικογένεια του συζύγου της και έχει αναφερθεί δημόσια στην πεθερά και τις κουνιάδες της. Αυτό το διάστημα, η παρουσιάστρια του Happy Day βρίσκεται με τα τρία τους παιδιά, στην Πάρο.

O Θέμης Σοφός φωτογραφήθηκε ακόμη με τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Νίκο Χαρδαλιά και την Κατερίνα Στανίση.