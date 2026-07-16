Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του

Παρακολούθησαν την παράσταση του Στ. Κραουνάκη «Λυσιστράτη»

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Θέμης Σοφός: Τα instastories του από την παράσταση του Στ. Κραουνάκη «Λυσιστράτη» στο Θέατρο Λυκαβηττού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θέμης Σοφός παρακολούθησε την παράσταση «Λυσιστράτη» με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο θέατρο Λυκαβηττού.
  • Δημοσίευσε σπάνια οικογενειακά στιγμιότυπα από την έξοδο τους, όπου πόζαραν χαμογελαστοί.
  • Η Νατάσα Σοφού είναι νομικός και δημοτική σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, ενώ η Αγγελική Σοφού είναι δικηγόρος.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει άριστες σχέσεις με την οικογένεια του Θέμη Σοφού και είναι στην Πάρο με τα παιδιά τους.
  • Ο Θέμης φωτογραφήθηκε επίσης με γνωστούς όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε, χθες, στο θέατρο Λυκαβηττού για την παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη «Λυσιστράτη». Εκεί ήταν και ο γνωστός ποινικολόγος και σύζυγος της Σταματίνας Τσιμτσιλή, Θέμης Σοφός

Ο Θέμης Σοφός παρακολούθησε την παράσταση μαζί με τη μητέρα του και τις δύο αδελφές του, Νατάσα και Αγγελική. Μάλιστα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από την οικογενειακή βραδιά και όλοι μαζί πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό. 

Νατάσα Σοφού- Μαρία Σοφού- Θέμης Σοφός- Αγγελική Σοφού/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νατάσα Σοφού- Μαρία Σοφού- Θέμης Σοφός- Αγγελική Σοφού/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε την οικογένεια σε κοινή δημόσια έξοδο. 

O Θέμης Σοφός με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Θέατρο Λυκαβηττού/ instagram

O Θέμης Σοφός με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Θέατρο Λυκαβηττού/ instagram

O Θέμης Σοφός με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Θέατρο Λυκαβηττού/ instagram

O Θέμης Σοφός με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Θέατρο Λυκαβηττού/ instagram

Η Νατάσα Σοφού είναι επίσης νομικός. Εργάστηκε ως συμβολαιογράφος τα τελευταία χρόνια της καριέρας της και συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Από το 2023 είναι δημοτική σύμβουλος στον δήμο Αγίας Παρασκευής. 

Η Αγγελική Σοφού είναι επίσης δικηγόρος. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την αδελφή του συζύγου της Αγγελική στην αρχαία Κόρινθο/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την αδελφή του συζύγου της Αγγελική στην αρχαία Κόρινθο/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή διατηρεί άριστες σχέσεις με την οικογένεια του συζύγου της και έχει αναφερθεί δημόσια στην πεθερά και τις κουνιάδες της. Αυτό το διάστημα, η παρουσιάστρια του Happy Day βρίσκεται με τα τρία τους παιδιά, στην Πάρο. 

Τσιμτσιλή: Οι ευχές στις κόρες και την πεθερά της για τη γιορτή τους

O Θέμης Σοφός φωτογραφήθηκε ακόμη με τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Νίκο Χαρδαλιά και την Κατερίνα Στανίση

Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του

 

Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του

 

Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του

 

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ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
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ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
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ΜΗΤΕΡΑ
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ΑΔΕΛΦΕΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΣΟΦΟΥ
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ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΥ
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