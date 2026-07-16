Ο τρόπος με τον οποίο σε βλέπει ο σύντροφός σου έχει την τάση να επηρεάζει το ποιος τελικά γίνεσαι

Σύμφωνα με τους ειδικούς ψυχικής υγείας, υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι ορίζουμε ως «καλή σχέση» και τι ως «σωστή σχέση».

Η Juliana Schroeder και οι συνάδελφοί της στο UC Berkeley πέρασαν χρόνια ερευνώντας τι είναι αυτό που συντελεί στην ικανοποίηση σε μία σχέση. Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν το 2024 στο Journal of Experimental Social Psychology. Μετά από 7 μελέτες που αφορούσαν τις σχέσεις των ανθρώπων με ερωτικούς συντρόφους, φίλους και συγγενείς, ο παράγοντας κλειδί δεν είχε να κάνει με το πόσο καλά καταλαβαίνεις τον άλλο, αλλά πόσο κατανοητός και αποδεκτός γίνεσαι εσύ από τους άλλους.

Αυτό ανατρέπει τη συμβατική αντίληψη. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η ουσία μιας σχέσης βρίσκεται σε όσα φαίνονται προς τα έξω - να είσαι πιο υπομονετικός, να επικοινωνείς καλύτερα, να δείχνεις περισσότερη προσοχή. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι να νιώθει πως ο σύντροφός του τον γνωρίζει σε βάθος, ολοκληρωτικά. Η διαφορά ανάμεσα σε μια καλή σχέση και τη σωστή σχέση ίσως να συνοψίζεται σε αυτό.

Μια μακροχρόνια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Psychosomatic Medicine και παρακολούθησε περισσότερους από 1.200 ενήλικες επί δύο δεκαετίες, διαπίστωσε ότι όσοι ένιωθαν συστηματικά πως ο σύντροφός τους δεν τους έβλεπε όπως είναι πραγματικά ή τους παρεξηγούσε, εμφάνιζαν με την πάροδο του χρόνου ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στη συναισθηματική τους ρύθμιση. Αυτή η επιδείνωση συνδέθηκε τελικά με αυξημένη θνησιμότητα από κάθε αιτία. Η μελέτη δεν εξέταζε τις συγκρούσεις ή τα προφανή red flags. Εξέταζε το κατά πόσο οι άνθρωποι ένιωθαν ότι ήταν πραγματικά αποδεκτοί και κατανοητοί από τον σύντροφό τους.

Η Harvard Study of Adult Development, η οποία παρακολούθησε συμμετέχοντες για περισσότερα από 80 χρόνια, έδειξε ότι η ποιότητα των σχέσεων στην ηλικία των 50 ετών προέβλεπε τη σωματική υγεία στα 80, πιο αξιόπιστα από τα επίπεδα χοληστερόλης, το εισόδημα ή την επαγγελματική επιτυχία. Το ποιος βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό σου έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν.

Το φαινόμενο Michelangelo

Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «φαινόμενο Michelangelo» για να περιγράψουν τη δυναμική κατά την οποία ένας σύντροφος βλέπει αυτό που μπορείς να γίνεις και αλληλεπιδρά μαζί σου βλέποντας και αυτόν τον μελλοντικό εαυτό, αντί να περιορίζεται σε αυτόν που είσαι σήμερα. Έρευνες που παρακολούθησαν ζευγάρια από τη νεαρή ενήλικη ζωή μέχρι και τη δεκαετία των 90 τους έδειξαν ότι αυτό το φαινόμενο παρέμενε σταθερό σε κάθε στάδιο της ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο σε βλέπει ο σύντροφός σου έχει την τάση να επηρεάζει το ποιος τελικά γίνεσαι.

Αν δει κανείς όλες αυτές τις έρευνες συνολικά, το συμπέρασμα επανέρχεται συνεχώς στο ίδιο σημείο: μια σχέση μπορεί να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και παρ’ όλα αυτά να σε αφήνει με την αίσθηση ότι ο άνθρωπος απέναντί σου σε έχει καταλάβει λίγο λάθος. Εκείνη τη στιγμή αυτό μοιάζει με μια μικρή λεπτομέρεια. Όμως, όταν συσσωρεύεται μέσα στα χρόνια, γίνεται το παν.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου