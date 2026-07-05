Στη σύγχρονη εποχή των γνωριμιών, πολλοί θεωρούν πως το να ζητά κάποιος επιβεβαίωση από τον σύντροφό του αποτελεί ένδειξη ανασφάλειας ή εξάρτησης. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως, όταν γίνεται με υγιή τρόπο, μπορεί να αποτελεί δείγμα συναισθηματικής ωριμότητας.
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Τι σημαίνει πραγματικά η αναζήτηση επιβεβαίωσης;
- Δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ανασφάλειας ή προσκόλλησης.
- Δείχνει ότι η σχέση είναι σημαντική για εσένα και θέλεις να γνωρίζεις πού βρίσκεστε ως ζευγάρι.
- Η ειλικρινής επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία εμπιστοσύνης και ασφάλειας.
Γιατί θεωρείται λανθασμένα red flag;
- Η κουλτούρα των dating apps έχει καλλιεργήσει την ιδέα ότι πρέπει να δείχνουμε πάντα αδιάφοροι.
- Πολλοί φοβούνται ότι αν εκφράσουν τις ανάγκες ή τις ανησυχίες τους θα θεωρηθούν «υπερβολικοί».
- Η ευαλωτότητα συχνά παρερμηνεύεται ως αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο μιας υγιούς σχέσης.
Πώς εκφράζεται η υγιής επιβεβαίωση;
- Αναγνωρίζεις ότι νιώθεις αβεβαιότητα ή ανασφάλεια.
- Εκφράζεις με ειλικρίνεια αυτό που αισθάνεσαι.
- Συζητάς ανοιχτά με τον σύντροφό σου, χωρίς κατηγορίες ή χειριστικές συμπεριφορές.
- Στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και όχι να ελεγχθεί ο άλλος.
Πότε μετατρέπεται σε συναισθηματική εξάρτηση;
- Όταν η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται συνεχής και ασταμάτητη.
- Όταν καμία απάντηση ή διαβεβαίωση δεν είναι αρκετή.
- Όταν η αυτοεκτίμηση εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά του συντρόφου.
Συμπεριφορές που δεν είναι υγιείς
- Συνεχείς καβγάδες για να αποδείξει ο άλλος ότι νοιάζεται.
- Απομάκρυνση με σκοπό να σε κυνηγήσει ο σύντροφος.
- Προσπάθεια πρόκλησης ζήλιας για να κερδίσεις προσοχή.
- Χειριστικές τακτικές που μπορεί προσωρινά να φέρουν τον άλλον πιο κοντά, αλλά μακροπρόθεσμα φθείρουν τη σχέση.
Το σημαντικότερο μήνυμα
- Το να ζητάς αυτό που έχεις ανάγκη με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση δεν είναι αδυναμία.
- Η ανοιχτή επικοινωνία και η έκφραση των συναισθημάτων αποτελούν σημάδια συναισθηματικής ωριμότητας και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υγιούς και ουσιαστικής σχέσης.
Συντάκτης: Μαρία ΠρατσήΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.