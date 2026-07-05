Στη σύγχρονη εποχή των γνωριμιών, πολλοί θεωρούν πως το να ζητά κάποιος επιβεβαίωση από τον σύντροφό του αποτελεί ένδειξη ανασφάλειας ή εξάρτησης. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως, όταν γίνεται με υγιή τρόπο, μπορεί να αποτελεί δείγμα συναισθηματικής ωριμότητας.

Τι σημαίνει πραγματικά η αναζήτηση επιβεβαίωσης;

Δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ανασφάλειας ή προσκόλλησης.

Δείχνει ότι η σχέση είναι σημαντική για εσένα και θέλεις να γνωρίζεις πού βρίσκεστε ως ζευγάρι.

Η ειλικρινής επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Γιατί θεωρείται λανθασμένα red flag;

Η κουλτούρα των dating apps έχει καλλιεργήσει την ιδέα ότι πρέπει να δείχνουμε πάντα αδιάφοροι.

Πολλοί φοβούνται ότι αν εκφράσουν τις ανάγκες ή τις ανησυχίες τους θα θεωρηθούν «υπερβολικοί».

Η ευαλωτότητα συχνά παρερμηνεύεται ως αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο μιας υγιούς σχέσης.

Πώς εκφράζεται η υγιής επιβεβαίωση;

Αναγνωρίζεις ότι νιώθεις αβεβαιότητα ή ανασφάλεια.

Εκφράζεις με ειλικρίνεια αυτό που αισθάνεσαι.

Συζητάς ανοιχτά με τον σύντροφό σου, χωρίς κατηγορίες ή χειριστικές συμπεριφορές.

Στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και όχι να ελεγχθεί ο άλλος.

Πότε μετατρέπεται σε συναισθηματική εξάρτηση;

Όταν η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται συνεχής και ασταμάτητη.

Όταν καμία απάντηση ή διαβεβαίωση δεν είναι αρκετή.

Όταν η αυτοεκτίμηση εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά του συντρόφου.

Συμπεριφορές που δεν είναι υγιείς

Συνεχείς καβγάδες για να αποδείξει ο άλλος ότι νοιάζεται.

Απομάκρυνση με σκοπό να σε κυνηγήσει ο σύντροφος.

Προσπάθεια πρόκλησης ζήλιας για να κερδίσεις προσοχή.

Χειριστικές τακτικές που μπορεί προσωρινά να φέρουν τον άλλον πιο κοντά, αλλά μακροπρόθεσμα φθείρουν τη σχέση.

Το σημαντικότερο μήνυμα

Το να ζητάς αυτό που έχεις ανάγκη με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση δεν είναι αδυναμία.

Η ανοιχτή επικοινωνία και η έκφραση των συναισθημάτων αποτελούν σημάδια συναισθηματικής ωριμότητας και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υγιούς και ουσιαστικής σχέσης.

Πηγή άρθρου: Mylice.com.cy

Συντάκτης: Μαρία Πρατσή