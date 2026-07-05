Αυτό που πολλοί θεωρούν red flag μπορεί να είναι δείγμα ωριμότητας

Η επιβεβαίωση από τον σύντροφό μας, είναι σημάδι ανασφάλειας ή εξάρτησης

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Η σωστή επικοινωνία δεν αποτελεί αδυναμία αλλά ωριμότητας

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Στη σύγχρονη εποχή των γνωριμιών, πολλοί θεωρούν πως το να ζητά κάποιος επιβεβαίωση από τον σύντροφό του αποτελεί ένδειξη ανασφάλειας ή εξάρτησης. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως, όταν γίνεται με υγιή τρόπο, μπορεί να αποτελεί δείγμα συναισθηματικής ωριμότητας.

Είστε συμβατοί στα βιβλία: Μήπως, αυτό είναι το νέο love language;

Τι σημαίνει πραγματικά η αναζήτηση επιβεβαίωσης;

love

  • Δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ανασφάλειας ή προσκόλλησης.
  • Δείχνει ότι η σχέση είναι σημαντική για εσένα και θέλεις να γνωρίζεις πού βρίσκεστε ως ζευγάρι.
  • Η ειλικρινής επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Γιατί θεωρείται λανθασμένα red flag;

  • Η κουλτούρα των dating apps έχει καλλιεργήσει την ιδέα ότι πρέπει να δείχνουμε πάντα αδιάφοροι.
  • Πολλοί φοβούνται ότι αν εκφράσουν τις ανάγκες ή τις ανησυχίες τους θα θεωρηθούν «υπερβολικοί».
  • Η ευαλωτότητα συχνά παρερμηνεύεται ως αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο μιας υγιούς σχέσης.

Πώς εκφράζεται η υγιής επιβεβαίωση;

love

  • Αναγνωρίζεις ότι νιώθεις αβεβαιότητα ή ανασφάλεια.
  • Εκφράζεις με ειλικρίνεια αυτό που αισθάνεσαι.
  • Συζητάς ανοιχτά με τον σύντροφό σου,  χωρίς κατηγορίες ή χειριστικές συμπεριφορές.
  • Στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και όχι να ελεγχθεί ο άλλος.

Πότε μετατρέπεται σε συναισθηματική εξάρτηση;

  • Όταν η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται συνεχής και ασταμάτητη.
  • Όταν καμία απάντηση ή διαβεβαίωση δεν είναι αρκετή.
  • Όταν η αυτοεκτίμηση εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά του συντρόφου.

Συμπεριφορές που δεν είναι υγιείς

love

  • Συνεχείς καβγάδες για να αποδείξει ο άλλος ότι νοιάζεται.
  • Απομάκρυνση με σκοπό να σε κυνηγήσει ο σύντροφος.
  • Προσπάθεια πρόκλησης ζήλιας για να κερδίσεις προσοχή.
  • Χειριστικές τακτικές που μπορεί προσωρινά να φέρουν τον άλλον πιο κοντά, αλλά μακροπρόθεσμα φθείρουν τη σχέση.

Το σημαντικότερο μήνυμα

  • Το να ζητάς αυτό που έχεις ανάγκη με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση δεν είναι αδυναμία.
  • Η ανοιχτή επικοινωνία και η έκφραση των συναισθημάτων αποτελούν σημάδια συναισθηματικής ωριμότητας και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υγιούς και ουσιαστικής σχέσης.

Πηγή άρθρου: Mylice.com.cy

Συντάκτης: Μαρία Πρατσή

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