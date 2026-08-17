Στιγμές απόλυτης ηρεμίας σε έναν παραδοσιακό οικισμό στην καρδιά της Πελοποννήσου έζησαν ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη μαζί με τα παιδιά τους.
Σόμμερ - Παπαδάκη: Mε τον Ιάσονα και τη Σιμόνη σε παιδική χαρά της Γλυφάδας
Η ευτυχισμένη οικογένεια γέμισε τις μπαταρίες της στο Αρκαδικό Χωριό, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram.
Στην πρώτη φωτογραφία, ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην παραλία, ενώ σε άλλη φωτογραφία την παράσταση κλέβουν τα δύο παιδιά τους, τα οποία απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους δραστηριότητες.
Κώστας Σόμμερ: Η ηλικία, τα δυο παιδιά και ο έρωτας με τη γυναίκα του
Η make up artist μοιράστηκε και μια τρυφερή εικόνα με τον γιο της μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.
Στις 25 Αυγούστου του 2021, ο Κώστας Σόμμερ παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Βαλεντίνη, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Ιάσονα, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, και μια κόρη, τη Σιμόνη, που ήρθε στον κόσμο στις 22 Δεκεμβρίου του 2022.
Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Βαλεντίνη Παπαδάκη προχώρησε στην εξής τρυφερή εξομολόγηση στον Κώστα Σόμμερ: «Ανησυχώ μήπως είναι εξαντλημένος. Ανησυχώ μήπως θυσιάζει πάρα πολλά για την οικογένειά μας. Ανησυχώ μήπως ξεχνάει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε, όχι μόνο για όσα προσφέρει, αλλά γι’ αυτό που είναι ως άνθρωπος».
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.