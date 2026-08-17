Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία

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Celebrities & Gossip Νεα
Κώστας Σόμμερ- Βαλεντίνη Παπαδάκη: Όσα δήλωσαν κατά την έξοδο του ηθοποιού από την κλινική μετά τη νοσηλεία του, λόγω πνευμονίας/ Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη πέρασαν οικογενειακές στιγμές στην Αρκαδία.
  • Η οικογένεια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις δραστηριότητές τους στο Instagram.
  • Ο Σόμμερ και η Παπαδάκη παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2021 και έχουν δύο παιδιά: τον Ιάσονα και τη Σιμόνη.
  • Η Βαλεντίνη εξέφρασε ανησυχίες για την υγεία και την ευημερία του Κώστα, τονίζοντας την ανάγκη του στην οικογένεια.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει την ηρεμία και την ομορφιά της παραδοσιακής Πελοποννήσου.

Στιγμές απόλυτης ηρεμίας σε έναν παραδοσιακό οικισμό στην καρδιά της Πελοποννήσου έζησαν ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη μαζί με τα παιδιά τους.

Σόμμερ - Παπαδάκη: Mε τον Ιάσονα και τη Σιμόνη σε παιδική χαρά της Γλυφάδας

Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Στιγμές χαλάρωσης στο Αρκαδικό Χωριό

Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Στιγμές χαλάρωσης στο Αρκαδικό Χωριό

Η ευτυχισμένη οικογένεια γέμισε τις μπαταρίες της στο Αρκαδικό Χωριό, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram.

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην παραλία, ενώ σε άλλη φωτογραφία την παράσταση κλέβουν τα δύο παιδιά τους, τα οποία απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους δραστηριότητες.

Κώστας Σόμμερ: Η ηλικία, τα δυο παιδιά και ο έρωτας με τη γυναίκα του

Η make up artist μοιράστηκε και μια τρυφερή εικόνα με τον γιο της μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη αγκαλιά με τον γιο της, Ιάσονα

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη αγκαλιά με τον γιο της, Ιάσονα

Στις 25 Αυγούστου του 2021, ο Κώστας Σόμμερ παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Βαλεντίνη, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Ιάσονα, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, και μια κόρη, τη Σιμόνη, που ήρθε στον κόσμο στις 22 Δεκεμβρίου του 2022.

Τρυφερός μπαμπάς ο Κώστας Σόμμερ

Τρυφερός μπαμπάς ο Κώστας Σόμμερ

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Βαλεντίνη Παπαδάκη προχώρησε στην εξής τρυφερή εξομολόγηση στον Κώστα Σόμμερ: «Ανησυχώ μήπως είναι εξαντλημένος. Ανησυχώ μήπως θυσιάζει πάρα πολλά για την οικογένειά μας. Ανησυχώ μήπως ξεχνάει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε, όχι μόνο για όσα προσφέρει, αλλά γι’ αυτό που είναι ως άνθρωπος».

Η ανάρτηση της Βαλεντίνης Παπαδάκη

 

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ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΜΜΕΡ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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