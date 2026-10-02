Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»

Όσα είπε για την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του

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Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα που θέλησε να δώσει στον γιο του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε για την οικογένειά του και τη δεύτερη πατρότητα σε συνέντευξή του.
  • Εξήγησε την αξία της προσπάθειας και της επιτυχίας μέσω κόπου σε συζήτηση με τον 5,5 ετών γιο του.
  • Διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα, θεωρώντας φυσιολογικό να υπάρχει όριο στη δημόσια έκθεση.
  • Αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του οικογένεια και την επιρροή της στο δρόμο του, αν και αρχικά δεν ήθελε να ακολουθήσει τον ίδιο τομέα.
  • Η συνεργασία του με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, ήρθε σε μια στιγμή ελευθερίας και αποδοχής της δικής του πορείας.

Σε μια από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις, ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» για την οικογένειά του, τη δεύτερη φορά που έγινε πατέρας, αλλά και τον μεγαλύτερο γιο του, με τον οποίο μοιράστηκε μια πολύ όμορφη συζήτηση για την προσπάθεια και την αξία του να καταφέρνεις κάτι με τον δικό σου κόπο.

Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη τού είπε «Έγινες μπαμπάς δεύτερη φορά!», ο «Χάρης» από τα Φαντάσματα απάντησε, χαμογελώντας: «Α, ναι; Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ ωραία. Γλύκα, γλύκα».

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Ο ίδιος έχει μιλήσει αρκετές φορές για την οικογένειά του, ωστόσο επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως έχει εξηγήσει, αυτό δε σημαίνει ότι κρύβεται, αλλά ότι θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχει ένα όριο σε όσα μοιράζεται δημόσια.

«Εγώ επιμένω στο “κανονικά” και όχι “διακριτικά” ή “undercover”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να μιλά και να υπάρχει δημόσια.

Η τρυφερή συζήτηση με τον γιο του

Ο Ορφέας Αυγουστίδης αποκάλυψε στη συνέχεια μια πρόσφατη συζήτηση που είχε με τον 5,5 ετών γιο του, με αφορμή ένα παιχνίδι που είχαν παίξει μαζί.

«Μου έλεγε “α, παίζαμε αυτό και με κέρδιζες συνέχεια”. Του λέω, δε σε κέρδισα συνέχεια. Μία φορά σε κέρδισα, του λέω. Με κέρδισες κι εσύ», περιέγραψε.

Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»

Η συζήτηση, όμως, πήρε άλλη τροπή όταν ο γιος του τού είπε ότι δεν του άρεσε όταν τον κέρδισε.

«Του λέω, όμως, όταν κέρδισες εσύ, που προσπάθησες πάρα πολύ, δεν ένιωσες πάρα πολύ χαρούμενος; Μου λέει ''ναι''. Του λέω, ένιωσες χαρούμενος επειδή προσπάθησες πολύ. Και στο τέλος τα κατάφερες», συνέχισε.

«Αντί να ευχηθούμε και να ονειρευτούμε κάτι να μας έρθει ουρανοκατέβατο, καλύτερα να προσπαθήσουμε, να δώσουμε τον κόπο και τον χρόνο που χρειάζεται», είπε.

«Είναι πιο, πιο απολαυστικό όταν τα καταφέρνεις μετά από κόπο και τον χρόνο που χρειάζεται», ανέφερε.Και κάπως έτσι, κατέληξε στη δική του απλή ευχή: «Γι' αυτό εγώ εύχομαι υγεία και ειρήνη, χωρίς να αστειεύομαι».

 

Η οικογένεια και οι γονείς του

Η συζήτηση με τη Ζήνα Κουτσελίνη πήγε φυσικά και στους γονείς του, τη Μαρία Τζομπανάκη και τον Ντίνο Αυγουστίδη, αλλά και στο πώς ήταν για εκείνον να μεγαλώνει μέσα σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Παρότι από μικρός βρισκόταν κοντά στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου, ο Ορφέας αποκάλυψε πως ως παιδί δεν ονειρευόταν να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

«Δεν ήταν στα όνειρα. Δηλαδή, δε χάζευα τη δουλειά των γονιών μου να ονειρεύομαι ότι θα βρεθώ σε ένα πλατό, να κάνω γύρισμα και αυτά. Ούτε καν», είπε.

Μάλιστα, θυμήθηκε πως οι επισκέψεις του στα γυρίσματα των σειρών στις οποίες συμμετείχαν οι γονείς του, όταν ήταν παιδί, ήταν για εκείνον μάλλον... μια βαρετή διαδικασία.

«Το χειρότερό μου. Φοβερά βαρετό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό που τον γοήτευε περισσότερο ήταν το θέατρο και κυρίως όσα συνέβαιναν πίσω από τη σκηνή. Του άρεσε να βρίσκεται στα παρασκήνια και να βλέπει τους ηθοποιούς να εμφανίζονται μέσα από την αυλαία.

Στην πορεία, όμως, βρήκε τον δικό του δρόμο. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το σινεμά, ενώ είχε σκεφτεί ακόμη και να ασχοληθεί με την ιστορία της τέχνης ή τη σκηνοθεσία.

«Πάντα σινεμά», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η σχέση της οικογένειάς του με τον κινηματογράφο, αλλά και οι δικές του εμπειρίες, τον επηρέασαν περισσότερο από την τηλεόραση.

Η συνεργασία με τη μητέρα του και η ανάγκη να χαράξει τον δικό του δρόμο

Ο Ορφέας Αυγουστίδης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, η οποία ήρθε σε μια στιγμή που ο ίδιος ένιωθε πλέον πιο ελεύθερος από την ανάγκη να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνος του στον χώρο.

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«Θεωρώ ότι ήρθε σε μια πολύ καλή στιγμή, που κι εγώ ήμουν πολύ ελεύθερος από αυτά τα βάρη με τις σχέσεις, με τους γονείς, παιδί γονιών που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο», εξήγησε.

Όπως είπε, είχαν ήδη περάσει περίπου 20 χρόνια από τότε που είχε ξεκινήσει να εργάζεται και είχε προλάβει να χαράξει τη δική του πορεία.

«Είχαν περάσει 20 χρόνια από τότε που είχα ξεκινήσει να δουλεύω. Είχα κάνει τα πράγματα τα δικά μου. Και η μητέρα μου είχε πάει, είχε έρθει, είχε φύγει, είχε κάνει κι αυτή. Κι έτσι συναντηθήκαμε, απαλλαγμένος εγώ τουλάχιστον από αυτό το άγχος να “μην” και “δεν”», ανέφερε.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης αγκαλιά με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανακη/NDP

Ο Ορφέας Αυγουστίδης αγκαλιά με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανακη/NDP

Και τελικά, η συνεργασία με τη μητέρα του ήταν κάτι που απόλαυσε ιδιαίτερα. «Και ευχαριστήθηκα τη συνεργασία, πραγματικά. Δε θα την ξεχάσω ποτέ», είπε.

 

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