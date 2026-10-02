Σε υψηλό 4ετίας οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Διαρκείς ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, σε ολόκληρο τον πλανήτη

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Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα (1,5%) τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, φτάνοντας έτσι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Σε υψηλό 4ετίας οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Οι τιμές της ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 6,1% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, κυρίως λόγω των προοπτικών περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς ζάχαρης κατά την περίοδο 2026/27. Στην ΕΕ, η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά, παράλληλα με τις προβλέψεις για χαμηλότερη παραγωγή ζάχαρης στην Ταϊλάνδη και τις ανησυχίες για τις προοπτικές των καλλιεργειών στην Ινδία.

Σε υψηλό 4ετίας οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Τα δημητριακά αυξήθηκαν κατά 5,1% στα υψηλά του Δεκεμβρίου 2023, με τις τιμές του σιταριού να αυξάνονται κατά 6,3% εν μέσω περιορισμών εφοδιαστικής στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ξηρών καιρικών συνθηκών σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής. Οι παγκόσμιες τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 5,6% σε μηνιαία βάση, στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Ο Δείκτης Τιμών Ρυζιού FAO αυξήθηκε κατά 1,4%, καθώς οι τιμές της Indica αυξήθηκαν εν μέσω ανησυχιών για τον καιρό και εποχιακά αυστηρότερων προμηθειών

Τα φυτικά έλαια αυξήθηκαν κατά 0,9% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του φοινικέλαιου παγκοσμίως.

Σε υψηλό 4ετίας οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του κρέατος μειώθηκαν κατά 1,1%, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές του κρέατος πουλερικών και χοιρινού κρέατος, ενώ οι τιμές του βοείου και του πρόβειου κρέατος παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Oι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων δεν άλλαξαν σημαντικά, καθώς οι μειώσεις στις τιμές των τυριών σχεδόν αντισταθμίστηκαν από τις αυξήσεις του γάλακτος σε σκόνη.

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