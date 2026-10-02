Η Ελλάδα αποπλήρωσε την Πέμπτη ποσό ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), αξιοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

«Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί άλλη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτελούν απτή απόδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Η χρήση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Πρόκειται για θετική εξέλιξη για την Ελλάδα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Pierre Gramegna.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Pierre Gramegna / Φωτογραφία: Ap images

Στις 1 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ενημέρωσε το EFSF και τον ESM σχετικά με έσοδα ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ που συνδέονται με το ΤΧΣ και τα οποία κατέχει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ – μετά τη συγχώνευσή της με το ΤΧΣ).

Το EFSF και ο ESM διατηρούν συμβατικά δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων της ΕΕΣΠ που προέρχονται από πράξεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, οι οποίες συνδέονται με τη χρηματοδότησή τους. Το EFSF άσκησε τα δικαιώματά του επί ποσού 2,5 δισ. ευρώ από τα εν λόγω έσοδα. Το ποσό αυτό αποδόθηκε στο EFSF, αντικατοπτρίζοντας το υψηλότερο κόστος των δανείων του EFSF σε σύγκριση με τα δάνεια του ESM. Το EFSF και ο ESM διατηρούν τα δικαιώματά τους επί του εναπομένοντος υπολοίπου.

Ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής, το πρόγραμμα χρηματοδότησης του EFSF για το 2026 περιορίστηκε στο ποσό των 16,5 δισ. ευρώ που έχει ήδη εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

