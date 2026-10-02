Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

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Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
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Η Citroën δίνει στους επισκέπτες του περιπτέρου της στην Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση ακόμη περισσότερους λόγους να αποκτήσουν το μοντέλο που επιθυμούν, προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια που προστίθενται στην ισχύουσα εμπορική πολιτική της μάρκας.

Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις νέες προτάσεις της Citroën και να ενημερωθεί για τα πρόσθετα οφέλη που εξασφαλίζει η επίσκεψη στο περίπτερό της, τόσο για την αγορά οποιουδήποτε θερμικού μοντέλου της όσο και για την επιλογή ενός αμιγώς ηλεκτρικού Citroën.

Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Ένα αποκλειστικό όφελος για κάθε μοντέλο της Citroën

Οι επισκέπτες του περιπτέρου που θα προχωρήσουν σε παραγγελία οποιουδήποτε νέου μοντέλου Citroën έως και τις 12 Οκτωβρίου 2026 θα επωφεληθούν από ένα πρόσθετο εμπορικό όφελος, επιπλέον της ισχύουσας εμπορικής πολιτικής. Το προνόμιο αφορά ολόκληρη την γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στην επιλογή κάθε πελάτη.

Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Μοναδικά οφέλη για την ηλεκτροκίνηση

Για τους επισκέπτες που θα επιλέξουν οποιοδήποτε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Citroën, η μάρκα ενισχύει περαιτέρω την πρότασή της και προσφέρει δωρεάν τον οικιακό φορτιστή Wallbox, με την προϋπόθεση ότι για την αγορά του οχήματος και του φορτιστή αξιοποιείται η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η παροχή αυτή συμπληρώνει το πακέτο υπηρεσιών Citroën e-CARE, που διευκολύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Στις υφιστάμενες παροχές του περιλαμβάνονται, χωρίς επιπλέον χρέωση, καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up 14A και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, διατίθεται υπηρεσία εγκατάστασης με πανελλαδική κάλυψη και υποστήριξη για την τοποθέτηση και την εγγύηση του φορτιστή.

Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Η Citroёn στην AUTOATHINA 2026

Στο περίπτερο της Citroën, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν το ë-C3 Collection, το C3 Aircross Hybrid 145 hp Collection και, σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, το νέο C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range.

Η ομάδα της Citroën θα βρίσκεται στη διάθεσή τους για να παρουσιάσει τα μοντέλα, να τους βοηθήσει να επιλέξουν την έκδοση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να τους ενημερώσει αναλυτικά για τα αποκλειστικά προνόμια και τη διαδικασία αξιοποίησής τους.Η γνωριμία με τη νέα γενιά της Citroën στην Auto Athina 2026 συνοδεύεται από μια ξεχωριστή ευκαιρία απόκτησης, με πρόσθετα οφέλη έως τις 12 Οκτωβρίου.

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