BYD DOLPHIN SURF: Αναβαθμίστηκε και έγινε καλύτερο

Στη νέα του εκδοχή, το DOLPHIN SURF ενισχύει ακόμη περισσότερο τα στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του, προσθέτοντας προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, αναβαθμισμένο εσωτερικό και επιπλέον στοιχεία άνεσης, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα, την ευελιξία και τον νεανικό χαρακτήρα που το χαρακτηρίζουν.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του DOLPHIN SURF αφορά το σύστημα infotainment. Η κορυφαία έκδοση Comfort εξοπλίζεται πλέον με μεγάλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία χρήσης και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οθόνες στην κατηγορία. Το σύστημα διαθέτει επίσης Google Built-in, προσφέροντας ενσωματωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της Google, όπως Google Assistant, Google Maps και Google Play Store, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές.

Στην έκδοση Comfort αναβαθμίζεται και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, με τη διάστασή του να αυξάνεται από τις 7 στις 8,8 ίντσες. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ η οθόνη του infotainment έχει διάσταση 10,1 ίντσες. Σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εμπρός τμήμα του θαλάμου των επιβατών. Σε όλες τις εκδόσεις, ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται από το ταμπλό σε νέο χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού, συμβάλλοντας σε μία πιο λειτουργική διάταξη.

Παράλληλα, το DOLPHIN SURF αποκτά νέας σχεδίασης τιμόνι, το οποίο στις εκδόσεις Boost και Comfort είναι θερμαινόμενο, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σπάνια στην κατηγορία.Η έκδοση Boost αποκτά επιπλέον θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (στάνταρ στην έκδοση Comfort), ενισχύοντας σημαντικά τον εξοπλισμό άνεσης της μεσαίας έκδοσης. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF διαθέτουν πλέον αυτόματο κλιματισμό στο βασικό εξοπλισμό.

Αλλαγές υπάρχουν και στα υλικά του θαλάμου των επιβατών. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, ενώ η Comfort διατηρεί τις επενδύσεις από vegan δέρμα. Στον εξοπλισμό προστίθεται επίσης εταζέρα χώρου αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις, ενώ οι εμπρός θύρες USB αναβαθμίζονται με δύο υποδοχές USB Type-C, αντί του προηγούμενου συνδυασμού Type-A και Type-C.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και οι Blade Battery του DOLPHIN SURF διατηρούν τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τους.Η έκδοση Active συνδυάζει Blade Battery χωρητικότητας 30 kWh με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 PS, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα και συνδυασμένη αυτονομία 220 km κατά WLTP (356 km στον κύκλο πόλης).Η Boost χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ίδιας ισχύος και μεγαλύτερη Blade Battery 43,2 kWh, προσφέροντας τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αυτονομία της γκάμας, στα 322 km (WLTP) - 507 km στον κύκλο πόλης. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα.

Στην κορυφή της γκάμας, η Comfort συνδυάζει την μπαταρία των 43,2 kWh με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 157 PS και 220 Nm, επιταχύνοντας από στάση στα 100 km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 310 km (WLTP).Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 65 kW στην Active και τα 85 kW στις Boost και Comfort. Έτσι, ακόμη και οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορούν να πραγματοποιήσουν φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 31 λεπτά. Παράλληλα, ο τριφασικός onboard charger 11 kW είναι στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα. Η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% απαιτεί περίπου 3,5 ώρες στην Active και λίγο περισσότερο από 4,5 ώρες στις Boost και Comfort.

Ο συνδυασμός αποδοτικής φόρτισης AC για την καθημερινότητα και δυνατότητας ταχείας φόρτισης DC καθιστά το DOLPHIN SURF ιδανικό τόσο για καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Το DOLPHIN SURF δεν κάνει συμβιβασμούς στον τομέα της ασφάλειας. Η δομή του αμαξώματος της e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί σε ποσοστό 75% χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η τεχνολογία και η χημική σύσταση της Blade Battery έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμές ασφάλειας, όπως το Nail Penetration Test. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μετωπικούς αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, πλευρικούς αερόσακους εμπρός και αερόσακους τύπου κουρτίνας.Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν προηγμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS, με λειτουργίες όπως Adaptive και Intelligent Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας.

Η εμπρός ανάρτηση αποτελείται από αρχιτεκτονική MacPherson και η πίσω από ημιάκαμπτο άξονα, ενώ στο σύστημα πέδησης έχουν επιλεγεί δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (τα εμπρός είναι αεριζόμενα).

Το ανανεωμένο BYD DOLPHIN SURF είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου δικτύου BYD στην Ελλάδα, σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού Active, Boost και Comfort, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ισχύος, αυτονομίας και εξοπλισμού.

Η Active διαθέτει πλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, φωτισμό χώρου αποσκευών και κάλυμμα χώρου αποσκευών. Παράλληλα, διατηρεί τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, φώτα ημέρας LED, V2L, πρόσβαση χωρίς κλειδί/NFC και Adaptive Cruise Control.

Η έκδοση Boost, πέρα από τη μεγαλύτερη μπαταρία, διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, αισθητήρα βροχής και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, ενώ στο MY2026 προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και πίσω φωτιστικά ανάγνωσης.

Η κορυφαία Comfort είναι εξοπλισμένη επιπλέον με κάμερα 360 μοιρών, LED προβολείς, φιμέ πίσω κρύσταλλα, ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και vegan δερμάτινες επενδύσεις, ενώ πλέον αναβαθμίζεται με οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και Google built-in.

Έκδοση / Χωρητικότητα μπαταρίας / Ισχύς κινητήρα / Προτεινόμενη Λιανική Τιμή / Electric Bonus / Λιανική Τιμή με Electric Bonus & ΚΗ3

Active / 30 kWh / 89 PS / 21.490 € / 500 € / 17.990 €

Boost / 43,2 kWh / 89 PS / 24.300 € / 800 € / 20.500 €

Comfort / 43,2 kWh / 157 PS / 27.000 € / 1.500 € / 22.650 €

