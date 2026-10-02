Γαλλία: Προσαγωγές και συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις

Λόγο για «αστικές ταραχές» κάνει η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Γαλλία, σχεδόν 2.000 προσαγωγές και 1.800 συλλήψεις έγιναν κατά τις μαθητικές κινητοποιήσεις, με κατηγορίες για βία κατά της αρχής.
  • 305 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ 170 μαθητές και 65 μέλη του υπουργείου Παιδείας επίσης τραυματίστηκαν.
  • Περί τα 400 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, με τηλεκπαίδευση να εφαρμόζεται.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για υποκίνηση των ταραχών, ενώ οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα σχολεία.
  • Βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, με χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.

Καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε «αστικές ταραχές» κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν.

Γαλλία: Ενίσχυση του κόμματος της Λεπέν στη Γερουσία

Γαλλία: Οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές / Φωτογραφία: AP Images

Γαλλία: Οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές / Φωτογραφία: AP Images

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο κ. Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις / Φωτογραφία: AP Images

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις / Φωτογραφία: AP Images

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη 1 Oκτωβρίου σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προχθές Τετάρτη, είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με την Union Étudiante, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος.

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες / Φωτογραφία: AP Images

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες / Φωτογραφία: AP Images

Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί.

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες.

Στη Νάντη, πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία, πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμιά σχέση με θεμιτές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για «αστικές ταραχές» και κατηγορώντας την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) για υποκίνησή τους, για «οργανωμένη μηχανορραφία». Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και τακτικές «φθοράς» και «πρόκλησης».

Ο υπουργός Παιδείας Ζεφρέ κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με αντιπροσώπους των μαθητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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