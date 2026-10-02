Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν η Περιφέρεια Κρήτης, μετά τη «θεομηνία» που έπληξε το νησί. Στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» μίλησε ο Στέφανος Κοκολογιάννης από τον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, δείχνοντας παράλληλα τις καταστροφές που υπέστη η περιοχή του από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε.

Ακόμη και στο εσωτερικό των σπιτιών, οι ζημιές από την κακοκαιρία είναι τεράστιες, ενώ - όπως λέει ο κ. Κοκολογιάννης - ανθρώπινες ζωές σώθηκαν από τύχη.

Την ίδια ώρα, δήμοι και οι τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων.

Δρόμος «κατάπιε» αυτοκίνητο / INTIME

Ο νομός εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του από το πρώτο ισχυρό πέρασμα της κακοκαιρίας, που άφησε πίσω του έναν νεκρό, σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατολισθήσεις και καταστροφές στο οδικό δίκτυο, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στα ορεινά χωριά. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για λόγους ασφαλείας, σήμερα Παρασκευή παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της περιοχής.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στον Μυλοπόταμο / INTIME

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Στα Ζωνιανά η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τοιχία και άλλες υποδομές.

Οι πλημμύρες από ψηλά / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό όσο και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και καταρρεύσεις κατοικιών. Στα Κυνηγιανά, ένα μικρό χωριό του δήμου κατέρρευσε μερικώς ακατοίκητο σπίτι, ενώ δύο ακόμη κατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση στο Βενί. Βέβαια η τελική καταμέτρηση των ζημιών θα γίνει με το πέρας των φαινομένων.

Κρήτη: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία - Τι λέει η κόρη του στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα»

Η κακοκαιρία είχε, παράλληλα, τραγική κατάληξη στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε φύγει το βράδυ της Τετάρτης για το ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε αγνοούνταν, εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Η κόρη του θύματος μίλησε αποκλειστικά στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα» και, φανερά συγκινημένη, ανέφερε ότι είχε πάει μόνος να φροντίσει τα ζώα του. Όταν αντιλήφθηκαν ότι λείπει, ξεκίνησαν να τον ψάχνουν με την τραγική κατάληξη που έγινε γνωστή ώρες μετά.

Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην Κρήτη / INTIME (Μεταξάκης Κώστας)

Στα Λιβάδια αποφεύχθηκε μία ακόμη τραγωδία, όταν ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μετά την υποχώρηση του δρόμου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ και είναι καλά στην υγεία τους.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος της βροχής στα Ανώγεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.

Τα νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, να διαρκέσουν έως την Κυριακή. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προστασία των κατοίκων και στην αποφυγή μετακινήσεων σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς μια νέα έντονη βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κρήτη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε αργά το βράδυ της Πέμπτης 1/10 το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για νέα ένταση των φαινομένων στην Κρήτη από το απόγευμα της Παρασκευής, με το Σάββατο να αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.