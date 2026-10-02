«Ο Δημήτρης Κόκοτας βελτιωνόταν, αλλά κόλλησε ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο»

Όσα είπε η καλή του φίλη, Σάντρα Βουτσά

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Celebrities & Gossip Νεα
Σάντρα Βουτσά: Τι είπε για τον Δημήτρη Κόκοτα/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου 2026, μετά από μακρά μάχη στη ΜΕΘ.
  • Η φίλη του, Σάντρα Βουτσά, δήλωσε ότι υπήρχε βελτίωση στην υγεία του, αλλά κόλλησε ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο.
  • Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, ανέφερε ότι ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να νικήσει το τελευταίο μικρόβιο.
  • Ο Κόκοτας υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια πρόβας του J2US στις 28 Μαρτίου 2024.

Η Σάντρα Βουτσά μίλησε για τον θάνατο του πολύ καλού της φίλου, τον οποίο χαρακτήρισε «αδελφό», Δημήτρη Κόκοτα

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συντετριμμένες η σύζυγος, η κόρη & η αδελφή του

«Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει ο Δημήτρης. Δεν το περιμέναμε γιατί πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα», είπε στο Happy Day.

Δημήτρης Κόκοτας- Σάντρα Βουτσά στην παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Δούκα, τον Φεβρουάριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Κόκοτας- Σάντρα Βουτσά στην παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Δούκα, τον Φεβρουάριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Υπήρχε βελτίωση, υπήρχε αρκετή βελτίωση θα έλεγα, αλλά έγινε αυτό με αυτό το μικρόβιο, που δυστυχώς είναι σύνηθες στα νοσοκομεία και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει αυτή τη φορά», συμπλήρωσε.

Δημήτρης Κόκοτας, τον Φεβρουάριο του 2023/NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Δημήτρης Κόκοτας, τον Φεβρουάριο του 2023/NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Ήταν αδελφός μου ο Δημήτρης. Τώρα έγινε η Κατερίνα», είπε κλείνοντας.

O αείμνηστος τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 57 ετών, στις 25 Αυγούστου 2026. Έδωσε σκληρή μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς για παραπάνω από δυο χρόνια, μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ενώ βρισκόταν στις πρόβες του J2US στις 28 Μαρτίου 2024. 

Ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του, Κατερίνα και την κόρη τους, τον Νοέμβριο του 2019/ NDΡ

Ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του, Κατερίνα και την κόρη τους, τον Νοέμβριο του 2019/ NDΡ

Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, που στάθηκε δίπλα του και τον επισκεπτόταν καθημερινά όλο αυτό το διάστημα, είχε αναφερθεί στο μικρόβιο, που δεν κατάφερε να νικήσει ο Δημήτρης Κόκοτας, την τελευταία φορά.  

Συγκλονίζει η σύζυγος του Κόκοτα: «Ένας κουρασμένος οργανισμός δε νίκησε»

«Ένας κουρασμένος οργανισμός, δυστυχώς, δε νίκησε. Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε. Νόμιζα ότι σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας. Καταλάβαινα ότι είναι μία ριψοκίνδυνη κατάσταση αλλά έδειχνε δύναμη και το αντιμετώπιζε», είχε πει στην εκπομπή Live news.

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ΣΑΝΤΡΑ ΒΟΥΤΣΑ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ
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ΘΑΝΑΤΟΣ
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ΜΙΚΡΟΒΙΟ
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