Συγκλονίζει η σύζυγος του Κόκοτα: «Ένας κουρασμένος οργανισμός δε νίκησε»

Όσα είπε για τη μακρά περίοδο της νοσηλείας του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Σύζυγος Δ. Κόκοτα: «Ήταν κουρασμένος ο οργανισμός του, δεν υπήρξε μέρα που δεν πήγα να τον δω» / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, μίλησε δημόσια για την δύσκολη περίοδο κατά την οποία τον φρόντιζε.
  • Περιέγραψε τον Κόκοτα ως έναν άνθρωπο που, παρά τις σοβαρές δυσκολίες, προσπαθούσε να αντεπεξέλθει.
  • Ανέφερε ότι ο οργανισμός του δεν άντεξε και το μικρόβιο νίκησε τελικά.
  • Η Πετράκη επισκεπτόταν καθημερινά τον σύζυγό της στο νοσοκομείο, θεωρώντας το αυτονόητο.
  • Εξέφρασε την αγάπη της και την αφοσίωσή της, λέγοντας ότι η παρουσία της δεν ήταν θυσία, αλλά πράξη αγάπης.

Για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, μίλησε δημόσια για τη δύσκολη περίοδο που έζησε στο πλευρό του.

Η Κατερίνα Πετράκη περιέγραψε τον Δημήτρη Κόκοτα ως έναν άνθρωπο που, παρά τις σοβαρές δυσκολίες, συνέχιζε να ανταποκρίνεται όσο μπορούσε. «Ένας κουρασμένος οργανισμός, δυστυχώς, δε νίκησε, νίκησε το μικρόβιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η κατάσταση της υγείας του είχε γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

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Η Κατερίνα Πετράκη περιέγραψε τον Δημήτρη Κόκοτα ως έναν άνθρωπο που, παρά τις σοβαρές δυσκολίες, συνέχιζε να ανταποκρίνεται όσο μπορούσε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας και η σύζυγός του, Κατερίνα / NDP PHOTO 

Μιλώντας για τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, είπε: «Εκτελούσε εντολές με ό,τι δύναμη είχε. Έκανε κάποιες κινήσεις και θεωρούσα πως σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας». Η ίδια πίστευε ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.

«Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε. Νόμιζα ότι σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας. Καταλάβαινα ότι είναι μία ριψοκίνδυνη κατάσταση αλλά έδειχνε δύναμη και το αντιμετώπιζε», ανέφερε συγκινημένη.

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Η σύζυγος του τραγουδιστή αναφέρθηκε και στις καθημερινές επισκέψεις της στο νοσοκομείο. Για εκείνη, το να βρίσκεται δίπλα του ήταν αυτονόητο και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα περνούσε ημέρα χωρίς να τον δει. «Ήταν μία ριψοκίνδυνη κατάσταση μέσα στην Εντατική. Δεν μπορούσε να περάσει μία ημέρα και να μην τον δω. Δεν μπορούσα να διανοηθώ πως δεν θα πήγαινα μία ημέρα στο νοσοκομείο», εξομολογήθηκε.

Η Κατερίνα Πετράκη μίλησε επίσης για την αγάπη που ένιωθε για τον σύζυγό της και για τη δύναμη που χρειάστηκε να βρει όλο αυτό το διάστημα.

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα μιλά για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του / NDP PHOTO 

Η Κατερίνα Πετράκη μίλησε επίσης για την αγάπη που ένιωθε για τον σύζυγό της και για τη δύναμη που χρειάστηκε να βρει όλο αυτό το διάστημα. Τα λόγια της αποτυπώνουν τη βαθιά σχέση που είχαν και την απόφασή της να παραμείνει δίπλα του σε κάθε στάδιο της περιπέτειάς του.

«Όταν αγαπάς, δεν υπάρχει η λέξη θυσία», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με λίγες λέξεις όσα σήμαινε για εκείνη η συνεχής παρουσία της στο πλευρό του.

 

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