Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης γνωστοποίησε μέσα από τον προφίλ του στο Instagram την απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας, Ζάννη, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα αποχαιρετισμού μαζί με φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές.

Η ανάρτηση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης και καταγράφει τη συναισθηματική φόρτιση του τραγουδιστή μετά τον αποχωρισμό.

Στο κείμενο που συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ, έγραψε: «Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα. Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα… Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια. Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες. Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου».

Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Η σκυλίτσα του Μιχάλη Χατζηγιάννη και τα προβλήματα υγείας

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης φρόντιζε πιο εντατικά τη Ζάννη τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και κινούνταν με αμαξίδιο.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή επικεντρώνεται στην απώλεια της τετράποδης φίλης του, στη σχέση που είχαν αναπτύξει και στην ευγνωμοσύνη που, όπως αναφέρει, νιώθει για όσα του πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες της σκυλίτσας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όπως ήταν λογικό, η ανάρτηση δέχτηκε εκατοντάδες σχόλια παρηγοριάς από τους ακόλουθους του μουσικού.