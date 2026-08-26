Στιγμιότυπα από το γάμο της αδελφής του Χρήστου Μάστορα, στον οποίο ήταν κουμπάρος / tiktok.com

O Χρήστος Μάστορας έζησε μία πολύ ξεχωριστή στιγμή, καθώς το Σάββατο 22 Αυγούστου πάντρεψε την αδελφή του, Αμαλία Μάστορα, η οποία αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μάνο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Χρήστος Μάστορας είχε μία ιδιαίτερη θέση στο γάμο, καθώς εκτός από επίτιμος καλεσμένος ήταν και κουμπάρος του ζευγαριού, το οποίο είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια. Με το γαμπρό ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει ιδιαίτερη σχέση, αφού γνωρίζονται από την πρώτη τάξη του Δημοτικού και έκτοτε η φιλία τους έχει παραμείνει δυνατή, με αυτό το γεγονός να τους φέρνει ακόμη πιο κοντά.

Ο γάμος τελέσθηκε σε ένα όμορφο κτήμα στην Αττική, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαθανάτισε το Χρήστο Μάστορα να αλλάζει τα στέφανα στο ζευγάρι, επισφραγίζοντας τη σχέση του ζευγαριού παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Στα ίδια πλάνα φαίνεται και η μητέρα της νύφης εμφανώς συγκινημένη, ενώ δακρυσμένη εμφανίζεται και μία καλή φίλη της Αμαλίας, με άπαντες να μοιράζονται τη χαρά του ζευγαριού.

Στο γάμο παρούσα ήταν φυσικά και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα, δημοσιεύοντας στιγμές και αποκαλύπτοντας, ουσιαστικά, στα social media το χαρμόσυνο γεγονός.