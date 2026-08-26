Χρήστος Μάστορας: Κουμπάρος στο γάμο της αδελφής του, Αμαλίας

Δείτε τον γνωστό τραγουδιστή τη στιγμή που αλλάζει τα στέφανα

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: tiktok.com
Στιγμιότυπα από το γάμο της αδελφής του Χρήστου Μάστορα, στον οποίο ήταν κουμπάρος / tiktok.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας παντρεύτηκε την αδελφή του, Αμαλία, το Σάββατο 22 Αυγούστου.
  • Η Αμαλία αντάλλαξε όρκους με τον Μάνο Παπαγεωργίου, παιδικό φίλο του Χρήστου.
  • Ο Χρήστος ήταν κουμπάρος και επίτιμος καλεσμένος στον γάμο.
  • Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στην Αττική, με συγκινητικές στιγμές από συγγενείς και φίλους.
  • Στο γάμο παρούσα ήταν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, που μοιράστηκε στιγμές στα social media.

O Χρήστος Μάστορας έζησε μία πολύ ξεχωριστή στιγμή, καθώς το Σάββατο 22 Αυγούστου πάντρεψε την αδελφή του, Αμαλία Μάστορα, η οποία αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μάνο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του γνωστού τραγουδιστή.

Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Tης τραγούδησε ο Χρ. Μάστορας

 

 

Ο Χρήστος Μάστορας είχε μία ιδιαίτερη θέση στο γάμο, καθώς εκτός από επίτιμος καλεσμένος ήταν και κουμπάρος του ζευγαριού, το οποίο είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια. Με το γαμπρό ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει ιδιαίτερη σχέση, αφού γνωρίζονται από την πρώτη τάξη του Δημοτικού και έκτοτε η φιλία τους έχει παραμείνει δυνατή, με αυτό το γεγονός να τους φέρνει ακόμη πιο κοντά.

Ο γάμος τελέσθηκε σε ένα όμορφο κτήμα στην Αττική, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαθανάτισε το Χρήστο Μάστορα να αλλάζει τα στέφανα στο ζευγάρι, επισφραγίζοντας τη σχέση του ζευγαριού παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Χρήστος Μάστορας: Ξεκαθαρίζει για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Στα ίδια πλάνα φαίνεται και η μητέρα της νύφης εμφανώς συγκινημένη, ενώ δακρυσμένη εμφανίζεται και μία καλή φίλη της Αμαλίας, με άπαντες να μοιράζονται τη χαρά του ζευγαριού.

 

@lenialspapas

🩷

♬ You've Got The Love - Florence + The Machine

 

Στο γάμο παρούσα ήταν φυσικά και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα, δημοσιεύοντας στιγμές και αποκαλύπτοντας, ουσιαστικά, στα social media το χαρμόσυνο γεγονός. 

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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