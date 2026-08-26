Μια προσωπική κι ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη από βραδινή έξοδό τους, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια παίρνει το μικρόφωνο κι ερμηνεύει αρχικά το Άγαλμα του Γιάννη Πουλόπουλο και στη συνέχεια του Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ της Βίκυς Μοσχολιού, απευθύνοντάς τα στον σύντροφό της μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε νυχτερινή έξοδο του ζευγαριού σε εστιατόριο. Η Δέσποινα εμφανίζεται να τραγουδάει ζωντανά τα γνωστά κομμάτια, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ερμηνείας κοιτάζει τον Βασίλη Μπισμπίκη και χαμογελά.

Η στιγμή που έκανε το βίντεο viral

Το σημείο που ξεχώρισε ήταν όταν η τραγουδίστρια έφτασε στον στίχο «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα» κι έδειξε προς τον Βασίλη Μπισμπίκη, κάνοντας σαφές σε όσους βρίσκονταν εκεί αλλά και σε όσους είδαν το βίντεο ποιος ήταν ο αποδέκτης της αφιέρωσης.

Στο ίδιο βίντεο, ο ηθοποιός την παρακολουθεί με εμφανή συγκίνηση, χωρίς να παίρνει τα μάτια του από πάνω της. Το κλίμα στον χώρο ήταν χαλαρό, με τον κόσμο να συμμετέχει στη στιγμή, ενώ σε κάποια φάση η Δέσποινα Βανδή έδωσε το μικρόφωνο και σε μια νεαρή κοπέλα που καθόταν δίπλα της για να τραγουδήσουν μαζί.

Η κοινή δημόσια εικόνα του ζευγαριού

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μετρούν ήδη αρκετά χρόνια σχέσης και -πλέον- δεν κρύβονται από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους έχουν κατά καιρούς μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά τους, μέσα από εξόδους, ταξίδια και κοινές παρουσίες.

Το νέο βίντεο ήρθε να προστεθεί σε αυτή τη δημόσια εικόνα, με μια σκηνή που στηρίχθηκε σε μια απλή κίνηση και ένα τραγούδι, χωρίς κάποια ξεχωριστή δήλωση ή ανάρτηση από τους ίδιους.