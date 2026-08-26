Δέσποινα Βανδή: Η ερωτευμένη αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη που έγινε viral

Τα τραγουδιά που ερμήνευσε σε νέα τους βραδινή έξοδο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.26 , 14:00 5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο
26.08.26 , 13:48 Μιχάλης Χατζηγιάννης - Απώλεια για τον τραγουδιστή: «Ξεκουράσου όμορφη μου»
26.08.26 , 13:03 Στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA - Ποιους συνάντησε
26.08.26 , 13:00 Δέσποινα Βανδή: Η ερωτευμένη αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη που έγινε viral
26.08.26 , 12:34 Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες με τη μαμά της - «Ηappy Birthday angel»
26.08.26 , 12:31 Τα επιδόματα που πληρώνονται μέσα στο φθινόπωρο
26.08.26 , 12:29 Χρήστος Μάστορας: Κουμπάρος στο γάμο της αδελφής του, Αμαλίας
26.08.26 , 12:10 Εξαφάνιση 66χρονου στο Ιόνιο: Το στοιχείο που προβληματίζει την οικογένεια
26.08.26 , 12:00 Τρεις εύκολες ασκήσεις για να καταπολεμήσετε οριστικά τα χαλαρά μπράτσα
26.08.26 , 11:37 Ο Χρήστος Κούτρας στο Star.gr για τον Κόκοτα: «Το λέω και ανατριχιάζω...»
26.08.26 , 11:09 Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «Ναι» που είπε φέτος
26.08.26 , 10:47 Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή
26.08.26 , 10:37 Ολυμπιακός: Αποκάλυψη για Βάργκας - «Πώληση με ποσό ρεκόρ»
26.08.26 , 10:30 Tουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά μετά από φωτιά σε μαιευτική κλινική
26.08.26 , 10:11 Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Κατερίνα Καινούργιου: Η αγωνία για το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη με την Ξένια
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα και πότε τη μοιράζουμε
Λάρισα: Αγόρασε σπίτι και βρήκε μουμιοποιημένη σορό στο υπόγειο
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η σύσκεψη της Κουτσελίνη με τους συνεργάτες της
Σύνταξη στα 62 αντί για 67: Το «κλειδί» των 40 ετών για επιστήμονες
Εξαφάνιση 66χρονου στο Ιόνιο: Το στοιχείο που προβληματίζει την οικογένεια
Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή
Ο Χρήστος Κούτρας στο Star.gr για τον Κόκοτα: «Το λέω και ανατριχιάζω...»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες TikTok
Δείτε το βίντεο της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή αφιέρωσε τρυφερά τραγούδια στον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη σε νυχτερινή έξοδο, κάνοντάς το viral.
  • Στο βίντεο, ερμήνευσε κομμάτια όπως το 'Άγαλμα' και το 'Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ', κοιτάζοντας τον Μπισμπίκη.
  • Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν έδειξε προς τον Μπισμπίκη κατά τη διάρκεια του στίχου 'Ήταν μια σπίθα στην αρχή'.
  • Ο Μπισμπίκης παρακολουθούσε συγκινημένος, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή με συμμετοχή του κοινού.
  • Το ζευγάρι έχει αρκετά χρόνια σχέσης και δεν κρύβεται πια από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια προσωπική κι ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη από βραδινή έξοδό τους, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. 

Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια παίρνει το μικρόφωνο κι ερμηνεύει αρχικά το Άγαλμα του Γιάννη Πουλόπουλο και στη συνέχεια του Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ της Βίκυς Μοσχολιού, απευθύνοντάς τα στον σύντροφό της μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Δέσποινα Βανδή: Η ερωτευμένη αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη που έγινε viral

Το περιστατικό καταγράφηκε σε νυχτερινή έξοδο του ζευγαριού σε εστιατόριο. Η Δέσποινα εμφανίζεται να τραγουδάει ζωντανά τα γνωστά κομμάτια, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ερμηνείας κοιτάζει τον Βασίλη Μπισμπίκη και χαμογελά.

Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο

Η στιγμή που έκανε το βίντεο viral

Το σημείο που ξεχώρισε ήταν όταν η τραγουδίστρια έφτασε στον στίχο «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα» κι έδειξε προς τον Βασίλη Μπισμπίκη, κάνοντας σαφές σε όσους βρίσκονταν εκεί αλλά και σε όσους είδαν το βίντεο ποιος ήταν ο αποδέκτης της αφιέρωσης.

Στο ίδιο βίντεο, ο ηθοποιός την παρακολουθεί με εμφανή συγκίνηση, χωρίς να παίρνει τα μάτια του από πάνω της. Το κλίμα στον χώρο ήταν χαλαρό, με τον κόσμο να συμμετέχει στη στιγμή, ενώ σε κάποια φάση η Δέσποινα Βανδή έδωσε το μικρόφωνο και σε μια νεαρή κοπέλα που καθόταν δίπλα της για να τραγουδήσουν μαζί.

Δέσποινα Βανδή: Η ερωτευμένη αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη που έγινε viral

Η κοινή δημόσια εικόνα του ζευγαριού

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μετρούν ήδη αρκετά χρόνια σχέσης και -πλέον- δεν κρύβονται από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους έχουν κατά καιρούς μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά τους, μέσα από εξόδους, ταξίδια και κοινές παρουσίες. 

Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο

Το νέο βίντεο ήρθε να προστεθεί σε αυτή τη δημόσια εικόνα, με μια σκηνή που στηρίχθηκε σε μια απλή κίνηση και ένα τραγούδι, χωρίς κάποια ξεχωριστή δήλωση ή ανάρτηση από τους ίδιους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Χατζηγιάννης - Απώλεια για τον τραγουδιστή: «Ξεκουράσου όμορφη μου»
Βικτώρια Δέλλα: Οι παιδικές φωτογραφίες της με τη μαμά της
Celebrities & Gossip Νεα
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες με τη μαμά της - «Ηappy Birthday angel»
Χρήστος Μάστορας
Celebrities & Gossip Νεα
Χρήστος Μάστορας: Κουμπάρος στο γάμο της αδελφής του, Αμαλίας
Κόκοτας: Η Προσωπική Ιστορία Του Χρ. Κούτρα Στο J2US
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Χρήστος Κούτρας στο Star.gr για τον Κόκοτα: «Το λέω και ανατριχιάζω...»
Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «ΝΑΙ» που είπε φέτος
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «Ναι» που είπε φέτος
Δημήτρης Κόκοτας
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή
Γωγώ Μαστροκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Γωγώ Μαστροκώστα: «Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό» έγραψε ο Χάρης Σιανίδης
Δημήτρης Κόκοτας
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Κόκοτας: Όταν τραγούδησε στη σκηνή με τον πατέρα του το «Γιε μου»
Μαρία Αντωνά: Οι νέες εξωτικές φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Οι νέες εξωτικές φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top