Το βίντεο που πόσταρε η Δέσποινα Βανδή ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής

Την προσωπική της αποτίμηση για το φετινό καλοκαίρι μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε 20 φωτογραφίες από στιγμές του Αυγούστου, καταγράφοντας εικόνες με αγαπημένα της πρόσωπα, τη θάλασσα, τον ήλιο και ώρες χαλάρωσης.

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Πάνο Βλάχο και την κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη /Φωτογραφία Instagram

Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε καλοκαιρινές περιπέτειες! /Φωτογραφία Instagram

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και φωτογραφίες με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο. Παράλληλα, εμφανίζεται μαζί με φίλους της, ανάμεσά τους ο Λάκης Λαζόπουλος κι ο Πάνος Βλάχος.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή στο Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!».

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη /Φωτογραφία Instagram

Μέσα από το μήνυμά της, η τραγουδίστρια στάθηκε στις απλές καλοκαιρινές στιγμές και στη σημασία της παρέας με ανθρώπους που θεωρεί ουσιαστικούς. Όπως αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της ανάρτησης, έδωσε έμφαση στην ξεγνοιασιά, στο μοίρασμα και στην ανεμελιά που συνδέει με αυτή την περίοδο.