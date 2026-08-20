Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!

«Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο!», έγραψε η τραγουδίστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 23:29 Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!
20.08.26 , 23:15 Γιαννάκος στο Star: Ραγδαία αύξηση αλκοόλ από ανηλίκους
20.08.26 , 23:09 Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…»
20.08.26 , 22:44 Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα
20.08.26 , 22:06 Αποκλειστικό Star: Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου
20.08.26 , 21:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!
20.08.26 , 21:14 «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε στο κεφάλι και την πλάτη»
20.08.26 , 21:07 Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
20.08.26 , 20:40 Τουρκικά drones παρενοχλούν κυπριακές επιβατικές πτήσεις
20.08.26 , 20:34 Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη
20.08.26 , 20:05 Νέα πρόκληση Άγκυρας: Oι Τούρκοι επαναφέρουν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίo
20.08.26 , 19:58 Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
20.08.26 , 19:10 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
20.08.26 , 19:05 ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου
20.08.26 , 18:32 Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Το βίντεο που πόσταρε η Δέσποινα Βανδή ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε 20 φωτογραφίες από το καλοκαίρι της στο Instagram.
  • Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στιγμές με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, και τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο.
  • Στην ανάρτησή της, αναφέρεται στη σημασία της παρέας και των απλών καλοκαιρινών στιγμών.
  • Η τραγουδίστρια τονίζει την ξεγνοιασιά και το μοίρασμα που βιώνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης εκφράζει την ευτυχία και την παιδικότητα που συνδέει με αυτή την εποχή.

Την προσωπική της αποτίμηση για το φετινό καλοκαίρι μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε 20 φωτογραφίες από στιγμές του Αυγούστου, καταγράφοντας εικόνες με αγαπημένα της πρόσωπα, τη θάλασσα, τον ήλιο και ώρες χαλάρωσης.

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Πάνο Βλάχο και την κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Πάνο Βλάχο και την κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη /Φωτογραφία Instagram

Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε καλοκαιρινές περιπέτειες!

Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε καλοκαιρινές περιπέτειες! /Φωτογραφία Instagram

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και φωτογραφίες με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο. Παράλληλα, εμφανίζεται μαζί με φίλους της, ανάμεσά τους ο Λάκης Λαζόπουλος κι ο Πάνος Βλάχος

Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή στο Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!». 

Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη /Φωτογραφία Instagram

Μέσα από το μήνυμά της, η τραγουδίστρια στάθηκε στις απλές καλοκαιρινές στιγμές και στη σημασία της παρέας με ανθρώπους που θεωρεί ουσιαστικούς. Όπως αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της ανάρτησης, έδωσε έμφαση στην ξεγνοιασιά, στο μοίρασμα και στην ανεμελιά που συνδέει με αυτή την περίοδο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…»
Μαντόνα
Celebrities & Gossip Νεα
Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα
Μιχάλης Λεβεντογιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!
Έλενα Παπαρίζου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
Αναστασία Παντούση
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη
Τζον Στάμος
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
Λάκης Λαζόπουλος - Πάνος Βλάχος
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: H νέα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top