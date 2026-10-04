Ρωσία: Χτύπησε το Κίεβο ενώ το επισκεπτόταν ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς!

Ζελένσκι: Θα απαντήσουμε με πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

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Πηγή: Photo AP Andriy Dubchak/Ουκρανική Προεδρία
Κίεβο: Ρωσικό drone χτυπάει τη βόρεια γέφυρα (βίντεο Open)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ρωσικό ντρόουν χτύπησε γέφυρα στο Κίεβο κατά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.
  • Δύο γέφυρες της πόλης χτυπήθηκαν σε δύο ημέρες, με τον Μερτς να δηλώνει ότι δεν θα εκφοβιστούν.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απείλησε να χτυπήσει ρωσικά διυλιστήρια σε απάντηση των επιθέσεων.
  • Ο Μερτς υποσχέθηκε στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.
  • Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ επιτέθηκε στην Ευρώπη, κατηγορώντας την για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

«Αγριεύει» και πάλι η πολεμική σύρραξη Ουκρανίας- Ρωσίας. Ρωσικό ντρόουν χτύπησε γέφυρα στο Κίεβο.  ενώ  βομβαρδισμοί κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας εντείνονται και δύο μεγάλες γέφυρες της πόλης χτυπήθηκαν μέσα σε δύο μέρες. Το τελευταίο χτύπημα έγινε εναντίον της βόρειας γέφυρας  πάνω από τον ποταμό Δνείπερο, ενώ στην πόλη βρισκόταν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς! 

Σάλος για το χτύπημα της Ρωσίας σε τρένο που πήγαινε στην Πολωνία

«Δε θα εκφοβιστούμε. Δε θα εκφοβιστούμε ούτε από την επίθεση με ντρόουν, η οποία σημειώθηκε την ίδια στιγμή με την επίσκεψή μας» δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. 

Μερτς και Ζελένσκι στις δηλώσεις τους στο Κίεβο

Μερτς και Ζελένσκι στις δηλώσεις τους στο Κίεβο (φωτογραφία Προεδρία Ουκρανίας μέσω AP)  

Ζελένσκι: «Θα χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια»  

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμρ Ζελένσκι απειλεί να συνεχίσει χτυπά τα ρωσικά διυλιστήρια, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, κάτι που θα «εκτοξεύσει» και πάλι την τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη. 

Επίθεση της Ουκρανίας κατά της Μόσχας με εκατοντάδες drones

«Οι επιθέσεις τους κατά ενεργειακών μας στόχων, πρέπει να απαντηθούν με χτυπήματα κατά δικών τους ενεργειακών στόχων...Πρώτα από όλα εναντίον διυλιστηρίων» δήλωσε ο Ζελένσκι   

Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στην Ευρώπη 

Ο Μερτς υποσχέθηκε στον Ζελένσκι στρατιωτική βοήθεια ύψους ενός δισ.  ευρώ την ώρα που ο στενός συνεργάτης του Πούτιν και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ εξαπέλυε ευθεία επίθεση κατά των Ευρωπαίων.  
 
«Η «ρωσική απειλή» έχει προβληθεί ως πρόσχημα για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, να κερδίσουν ψήφους στο κοινοβούλιο, να κερδίσουν εκλογές και να διοχετεύσουν χρήματα στους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους. Ο Θεός θα τους κρίνει» τόνισε ο Μενβέντεφ. 

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