Προβλήματα πρόσβασης καταγράφηκαν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 σε δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες της Apple και της Google, με χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες στη σύνδεση και στη βασική λειτουργία εφαρμογών όπως το App Store, το iCloud και το Gmail. Οι αναφορές αποτυπώθηκαν στην πλατφόρμα Downdetector, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε επίσημη εξήγηση για την αιτία ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Στην περίπτωση της Apple, τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες. Μεταξύ αυτών ήταν το iCloud, το App Store, το Apple Pay και το Apple Music. Αναφορές υπήρξαν επίσης για την Υποστήριξη της Apple και το Apple Wallet, γεγονός που έδειχνε ότι το πρόβλημα δεν περιοριζόταν σε μία μόνο υπηρεσία.

🚨 NOW: APPLE services are now suffering an OUTAGE, including Apple PAY, users report iCloud and the App Store are also impacted Users say they're being signed out of iCloud on iPhone and Mac without warning and can't sign back in Apple's own status page still shows nearly EVERYTHING AVAILABLE, and the company has yet to acknowledge the broader disruption Just another addition to the FLURRY of outages in recent days — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 17, 2026

Τι έδειξαν οι αναφορές για Google και Gmail

Την ίδια ημέρα εμφανίστηκαν προβλήματα και σε υπηρεσίες της Google. Το Gmail ήταν μία από τις βασικές υπηρεσίες για τις οποίες καταγράφηκε αυξημένος αριθμός αναφορών στο Downdetector. Έως τις 12:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (ET), οι σχετικές αναφορές είχαν ξεπεράσει τις 2.800.

User reports indicate problems with Gmail since 8:28 AM EST. How is it affecting you? #GmailDown https://t.co/AxRgTyCiqZ — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Οι περισσότεροι χρήστες που δήλωσαν πρόβλημα στο Gmail ανέφεραν δυσκολίες με τη λήψη email. Δεν είχε γίνει γνωστό αν το ζήτημα επηρέαζε μόνο την παραλαβή μηνυμάτων ή και άλλες λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google.

Πέρα από τις δύο τεχνολογικές εταιρείες, προβλήματα καταγράφηκαν και στη Marriott. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της εταιρείας υπήρξαν εκατοντάδες αναφορές χρηστών για δυσκολίες στις συνδέσεις και στις κρατήσεις. Η αύξηση των αναφορών για τη Marriott ξεκίνησε περίπου στις 09:17 π.μ. ET.

Τα νέα περιστατικά ήρθαν λίγες ημέρες μετά από άλλες σημαντικές τεχνικές διακοπές στις ΗΠΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα, διακοπή στη λειτουργία του Microsoft Outlook είχε επηρεάσει χρήστες για σχεδον 24 ώρες, ενώ προβλήματα είχαν αναφερθεί και σε άλλες μεγάλες ψηφιακές και τεχνολογικές υπηρεσίες.