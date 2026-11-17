Σχέδια για επίθεση στην Ουάσιγκτον με «βρόμικη βόμβα» ή χημικό όπλο, με στόχο ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, φέρεται να ετοιμάζει το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και επτά Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN, τα σχέδια περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και στόχους, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή τους. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι παρακολουθεί όλες τις πιθανές απειλές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστες απειλές κατά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν ενδέχεται να έχει ήδη αποθηκεύσει στο αμερικανικό έδαφος υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ραδιενεργά υλικά ή χημικούς παράγοντες. Για την επίθεση θα μπορούσε να στρατολογήσει άτομο που βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, χωρίς να χρειαστεί να μεταφέρει δικούς του πράκτορες.

Η «βρόμικη βόμβα» συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργά υλικά. Δεν έχει την ισχύ πυρηνικού όπλου, αλλά μπορεί να προκαλέσει ραδιενεργή μόλυνση σε μεγάλες περιοχές, καθιστώντας τες ακατοίκητες.

Οι αμερικανικές αρχές πραγματοποιούν συσκέψεις για την αντιμετώπιση της απειλής, ενώ η Μυστική Υπηρεσία μετέφερε τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτικές κατοικίες, λόγω των ιρανικών απειλών.

Φόβοι για χημική επίθεση στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξετάζουν πληροφορίες για πιθανή χρήση χημικών όπλων από το Ιράν εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δε διαθέτουν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση.

Την ίδια ώρα, ζητούν από το Κογκρέσο την ανανέωση νόμου που επιτρέπει την παρακολούθηση επικοινωνιών αλλοδαπών, καθώς η ισχύς του έληξε τον Ιούνιο. Προειδοποιούν ότι η απώλειά του θα περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα εντοπισμού τρομοκρατικών σχεδίων.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και των εχθροπραξιών παραμένουν άκαρπες. Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι σκληροπυρηνικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος ενδέχεται να επιχειρήσουν να υπονομεύσουν μια συμφωνία, παρατείνοντας τον πόλεμο.

Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι μια τέτοια επίθεση θα προκαλούσε αμερικανικά αντίποινα. Ωστόσο, εάν θεωρήσει ότι απειλείται η επιβίωση του καθεστώτος, ενδέχεται να αναλάβει το ρίσκο. Η ιρανική διπλωματική αποστολή στον ΟΗΕ απέρριψε τις κατηγορίες περί σχεδιασμού χρήσης χημικών όπλων, χωρίς να σχολιάσει ειδικά τις πληροφορίες για τη «βρόμικη βόμβα».