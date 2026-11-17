Δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο επιβατικών τρένων που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Πράγα, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, ενώ η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στα δρομολόγια.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί, πάνω στη σιδηροδρομική γέφυρα που περνά πάνω από την οδό Seifertova, στην περιοχή Πράγα 3, κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τσεχικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο επιβατικά τρένα κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Πράγα: Δεκάδες τραυματίες – Σε επιφυλακή οι διασώστες

Οι πρώτες πληροφορίες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για αρκετές δεκάδες τραυματίες, με τους περισσότερους να έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

NEWS: Two trains crashed this morning at Prague’s Main Train Station. Tens of injured reported. https://t.co/yBvNXKze7F — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) November 17, 2026

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι στο σημείο υπήρχαν αρκετοί τραυματίες, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Όπως μεταδίδει το iROZHLAS, στην επιχείρηση συμμετείχαν όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πυροσβέστες ανέλαβαν και τη διαλογή των τραυματιών, προκειμένου να καθοριστεί η προτεραιότητα παροχής ιατρικής βοήθειας.

Πράγα: Διακόπηκαν τα δρομολόγια – Εκτροπές τρένων σε άλλους σταθμούς

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία της Πράγας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών Správa železnic, η κυκλοφορία διακόπηκε στα τμήματα μεταξύ του κεντρικού σταθμού της Πράγας και των σταθμών Libeň και Vysočany.

Παράλληλα, σύμφωνα με την České dráhy, τον εθνικό σιδηροδρομικό φορέα της Τσεχίας, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται σε άλλους σταθμούς της πρωτεύουσας.

Οι επιβάτες καλούνται να υπολογίζουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγιά τους, καθώς η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτάται από τις εργασίες στο σημείο του ατυχήματος.

Η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών της Πράγας ενημέρωσε επίσης ότι οι επιβάτες μπορούν να αξιοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.