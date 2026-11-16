Ο φόβος ευρύτερης πολεμικής κλιμάκωσης επιστρέφει στην Ευρώπη, καθώς καταγράφονται επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα, νέες στρατιωτικές αναπτύξεις στη Λιθουανία, κλείσιμο συνοριακών περασμάτων στην Εσθονία και ταυτόχρονα νέα ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία μαζί με πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oι εξελίξεις εκτυλίσσονται σε διαφορετικά μέτωπα, αλλά συνδέονται από την ίδια αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις με τη Μόσχα.

Ρουμανία: χτυπήματα με drones και αίτημα στρατιωτικής συνδρομής

Στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις εκβολές του Δούναβη, drones χτύπησαν εμπορικά πλοία. Ανάμεσα στα πλοία που επλήγησαν ήταν και δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας. Μετά το περιστατικό απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ το Βουκουρέστι ζήτησε στρατιωτική συνδρομή από τους συμμάχους του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Νταν Νεκουλαέσκου περιέγραψε την πίεση που δέχθηκε η χώρα λέγοντας: «Είχαμε τέσσερις συναγερμούς για drones μέσα σε 24 ώρες και τρία πλοία χτυπήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Ρουμανία: Drones έπληξαν πλοία



Το επεισόδιο στη ρουμανική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας επαναφέρει στο προσκήνιο την ευπάθεια της περιοχής των εκβολών του Δούναβη, όπου συνυπάρχουν εμπορικές θαλάσσιες κινήσεις, στρατηγικές υποδομές και αυξημένη στρατιωτική επιτήρηση. Η απογείωση μαχητικών και το αίτημα του Βουκουρεστίου προς τους συμμάχους δείχνουν ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως σοβαρή δοκιμασία ασφάλειας.

Λιθουανία: δύο τάγματα των ΗΠΑ στη βάση Πάμπραντε

Πιο βόρεια, στη Λιθουανία, δύο νέα αμερικανικά τάγματα έφτασαν στη βάση Πάμπραντε, κοντά στη Λευκορωσία. Η Ουάσιγκτον συνδέει την κίνηση αυτή με την ενίσχυση της αποτροπής, σε μια περιοχή που βρίσκεται επίσης κοντά στο ρωσικό Καλίνινγκραντ.

Στις τοπικές κοινωνίες, η ανησυχία παραμένει έντονη. Κάτοικος της Βιστιτίς στη Λιθουανία είπε: «Απλώς ελπίζουμε να μην γίνει πόλεμος».

Ενίσχυση των στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Λιθουανία

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, μιλώντας μπροστά στα αμερικανικά στρατεύματα, έδωσε πολιτική διάσταση στην άφιξη των δυνάμεων και τόνισε ότι πρόκειται για κίνηση με συνέχεια. Όπως είπε: «Απ' όσο γνωρίζω, αυτό σίγουρα δεν είναι μια μεμονωμένη ή τυχαία εναλλαγή δυνάμεων. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο εναλλαγών και για το μέλλον».

Η τοποθέτηση του Λιθουανού προέδρου καταγράφει ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων δεν αντιμετωπίζεται ως προσωρινή διευθέτηση, αλλά ως μέρος ευρύτερου σχεδιασμού στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Εσθονία: κλείσιμο περασμάτων και καταγγελίες για ρωσικό σαμποτάζ

Στην Εσθονία, οι αρχές σχεδιάζουν να κλείσουν από την 1η Δεκεμβρίου ένα από τα συνοριακά περάσματα στη Νάρβα, πόλη που συνορεύει με τη Ρωσία. Η απόφαση συνδέεται με απόπειρα εμπρησμού σε εταιρεία drones, ενέργεια που οι εσθονικές αρχές αποδίδουν στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η πρώην δήμαρχος της Νάρβας, Κατρι Ράικ, περιέγραψε τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση στην πόλη λέγοντας: «Τώρα θα γίνουμε αδιέξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να καταλάβουμε τους ανθρώπους, ότι ανησυχούν και μάλιστα πολύ».

Εσθονία: Καταγγελίες για ρωσικό σαμποτάζ και κλείσιμο περασμάτων

Από την πλευρά της Μόσχας, το Κρεμλίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και αντέδρασε με αιχμηρή δήλωση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε: «Όπως δείχνει η ιστορία, πολλές χώρες έχουν χτίσει τείχη, τα οποία δεν έφεραν τίποτα καλό σε εκείνους που τα ύψωσαν».

Οι θεσμικές κινήσεις συνεχίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις Βρυξέλλες εγκρίθηκαν σχεδόν οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, ενώ παράλληλα αποφασίστηκαν νέα μέτρα κατά της Ρωσίας. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλώνουν ότι επιδιώκουν την ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Βρυξέλλες: νέα στήριξη στην Ουκρανία και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, έθεσε ως προτεραιότητα την παύση των εχθροπραξιών, δηλώνοντας: «Αυτό που πρέπει να δούμε είναι κατάπαυση του πυρός. Κατάπαυση του πυρός, ώστε να αρχίσουν πραγματικά οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο».

Οι εξελίξεις σε Ρουμανία, Λιθουανία, Εσθονία και Βρυξέλλες αποτυπώνουν μια Ευρώπη που ενισχύει την άμυνα, αναπροσαρμόζει τα σύνορά της και αυξάνει τη διπλωματική και οικονομική πίεση προς τη Ρωσία. Το τι θα ακολουθήσει θα κριθεί από το αν οι κινήσεις αποτροπής θα περιορίσουν την ένταση ή αν θα ανοίξουν έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

