Ηρώ Πεκτέση: Όσα είπε η ηθοποιός για την εγκυμοσύνη της & τη γνωριμία της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο/ βίντεο Super Κατερίνα

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνουν εδώ και λίγες μέρες, η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, με τον ερχομό του γιου τους.

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία, στις 10 Νοεμβρίου του 2026.

Σήμερα, η νέα μανούλα δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών στο instagram με στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα του «ταξιδιού» της προς τη μητρότητα, μέχρι τη γέννηση του μωρού τους.

Πεκτέση - Νικολόπουλος: Oι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου γιου τους

Σύμφωνα με τη φωτογραφία, στην οποία φαίνονται τα πατουσάκια του μωρού, το αγοράκι γεννήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Η πρώτη φωτογραφία του carousel δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και οι επόμενες, τον πέρασμα των μηνών με την κοιλίτσα να μεγαλώνει.

Μέχρι τη στιγμή, που η ηθοποιός βρέθηκε στο μαιευτήριο, λίγο πριν γεννήσει το μωράκι της.

To ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα. Οι δυο τους έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ο σύντροφός της της έχει κάνει και πρόταση γάμου.

Ο επιχειρηματίας είναι ήδη μπαμπάς δύο κοριτσιών από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.