Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνουν εδώ και λίγες μέρες, η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, με τον ερχομό του γιου τους.
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία, στις 10 Νοεμβρίου του 2026.
Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το πρώτο βίντεο από το μαιευτήριο
Σήμερα, η νέα μανούλα δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών στο instagram με στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα του «ταξιδιού» της προς τη μητρότητα, μέχρι τη γέννηση του μωρού τους.
Σύμφωνα με τη φωτογραφία, στην οποία φαίνονται τα πατουσάκια του μωρού, το αγοράκι γεννήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.
Η πρώτη φωτογραφία του carousel δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και οι επόμενες, τον πέρασμα των μηνών με την κοιλίτσα να μεγαλώνει.
Μέχρι τη στιγμή, που η ηθοποιός βρέθηκε στο μαιευτήριο, λίγο πριν γεννήσει το μωράκι της.
To ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα. Οι δυο τους έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ο σύντροφός της της έχει κάνει και πρόταση γάμου.
Ηρώ Πεκτέση: Το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νικολόπουλο και η πρόταση γάμου
Ο επιχειρηματίας είναι ήδη μπαμπάς δύο κοριτσιών από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.