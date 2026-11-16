Πεκτέση - Νικολόπουλος: Oι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο τους

Η ηθοποιός γέννησε το πρώτο της παιδί στις 10 Νοεμβρίου 2026

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Celebrities & Gossip Νεα
Ηρώ Πεκτέση: Όσα είπε η ηθοποιός για την εγκυμοσύνη της & τη γνωριμία της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο/ βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος γέννησαν τον γιο τους στις 10 Νοεμβρίου 2026.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του μωρού.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025 και έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
  • Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.
  • Η πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει από τον Νεκτάριο στην Ηρώ.

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνουν εδώ και λίγες μέρες, η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, με τον ερχομό του γιου τους. 

Πεκτέση - Νικολόπουλος: Oι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο τους

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία, στις 10 Νοεμβρίου του 2026. 

Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το πρώτο βίντεο από το μαιευτήριο

Σήμερα, η νέα μανούλα δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών στο instagram με στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα του «ταξιδιού» της προς τη μητρότητα, μέχρι τη γέννηση του μωρού τους. 

Πεκτέση - Νικολόπουλος: Oι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου γιου τους

Πεκτέση - Νικολόπουλος: Oι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου γιου τους

Σύμφωνα με τη φωτογραφία, στην οποία φαίνονται τα πατουσάκια του μωρού, το αγοράκι γεννήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Η πρώτη φωτογραφία του carousel δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και οι επόμενες, τον πέρασμα των μηνών με την κοιλίτσα να μεγαλώνει. 

Πεκτέση - Νικολόπουλος: Oι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο τους

Μέχρι τη στιγμή, που η ηθοποιός βρέθηκε στο μαιευτήριο, λίγο πριν γεννήσει το μωράκι της.

Η Ηρώ Πεκτέση στο μαιευτήριο/ instagram

Η Ηρώ Πεκτέση στο μαιευτήριο/ instagram

To ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα. Οι δυο τους έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ο σύντροφός της της έχει κάνει και πρόταση γάμου.

Ηρώ Πεκτέση: Το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νικολόπουλο και η πρόταση γάμου

Ο επιχειρηματίας είναι ήδη μπαμπάς δύο κοριτσιών από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.  

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