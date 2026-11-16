Μια ακόμη κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια της βόλτας της στο κέντρο της Αθήνας, παραδίδοντας μαθήματα ανεπιτήδευτου street style.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεξε ένα ιδιαίτερο total brown σύνολο, αποδεικνύοντας πως οι γήινες αποχρώσεις παραμένουν μία από τις πιο stylish επιλογές της σεζόν.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα καφέ κοτλέ jacket, το οποίο συνδύασε με ασορτί παντελόνι σε ίσια γραμμή, δημιουργώντας ένα αρμονικό και σύγχρονο αποτέλεσμα. Από μέσα επέλεξε ένα floral top σε σκούρες αποχρώσεις, προσθέτοντας μια πιο θηλυκή και ρομαντική πινελιά στο outfit.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ο τρόπος που ολοκλήρωσε την εμφάνισή της. Μια καφέ δερμάτινη ζώνη τόνισε τη μέση της, ενώ οι ψηλές καφέ μπότες έδωσαν χαρακτήρα στο σύνολο.

Τα αξεσουάρ είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα oversized γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί φακούς έδωσαν μια fashion-forward διάσταση στο look, ενώ οι μεγάλες τσάντες που κρατούσε πρόσθεσαν μια πρακτική αλλά και στιλάτη νότα στην καθημερινή της εμφάνιση.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε να κινηθεί σε μια παλέτα ζεστών, γήινων χρωμάτων, συνδυάζοντας διαφορετικές υφές και prints με τρόπο που δημιουργεί ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.



