Αθηνά Οικονομάκου: «Όχι... που θα τη γλιτώναμε»

Τι συνέβη με τον γιο της, Μάξιμο;

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Αθηνά Οικονομάκου: «Αν αρχίσω να μιλάω για τον Μπρούνο θα μου πάρει ώρες - Έχει κάτι μαγικό, είναι τόσο αυθεντικό που λες ''αποκλείεται''» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου φροντίζει τον γιο της, Μάξιμο, που έχει προσβληθεί από γρίπη Α.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε την κατάσταση μέσω Instagram, χρησιμοποιώντας χιούμορ.
  • Ανησυχεί για την εξάπλωση της γρίπης στην υπόλοιπη οικογένεια.
  • Δεν έχει αναφέρει ότι έχει νοσήσει η ίδια, ελπίζοντας να περιοριστεί η ταλαιπωρία στον Μάξιμο.
  • Ελπίζουν να επιστρέψουν σύντομα στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Η γρίπη Α χτύπησε την πόρτα της οικογένειας της Αθηνάς Οικονομάκου, με τον γιο της, Μάξιμο, να είναι εκείνος που βρίσκεται στο επίκεντρο της περιπέτειας. Η ηθοποιός περνά τις τελευταίες ώρες στο σπίτι φροντίζοντας τον μικρό της, ενώ ελπίζει πως η γρίπη δε θα εξαπλωθεί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της

Η ίδια μοιράστηκε την κατάσταση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να αντιμετωπίσει το απρόοπτο με αρκετή δόση χιούμορ.

Αρχικά, η Αθηνά Οικονομάκου ανάρτησε μια φωτογραφία με δύο συσκευασίες Tamiflu, γράφοντας με νόημα: «Καλησπέρα και καλή βραδιά. Όχι που θα τη γλιτώναμε».

Αθηνά Οικονομάκου: «Όχι... που θα τη γλιτώναμε»

Λίγο αργότερα, επανήλθε με ένα νέο story, μέσα από το οποίο αποκάλυψε πως ο γιος της έχει νοσήσει από γρίπη Α. Στη selfie που δημοσίευσε εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Σπίτι με τον Μαξιμούλη άρρωστο με γρίπη Α. Ευελπιστούμε πως θα τη γλιτώσουμε οι υπόλοιποι».

Αθηνά Οικονομάκου: «Όχι... που θα τη γλιτώναμε»

Προς το παρόν, η ηθοποιός δεν έχει αναφέρει ότι έχει νοσήσει και η ίδια, με την ελπίδα όλων στο σπίτι να είναι να περιοριστεί η ταλαιπωρία στον μικρό Μάξιμο και να επιστρέψουν σύντομα στους κανονικούς τους ρυθμούς.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΓΡΙΠΗ Α
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ΜΑΞΙΜΟΣ
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