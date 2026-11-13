Η γρίπη Α χτύπησε την πόρτα της οικογένειας της Αθηνάς Οικονομάκου, με τον γιο της, Μάξιμο, να είναι εκείνος που βρίσκεται στο επίκεντρο της περιπέτειας. Η ηθοποιός περνά τις τελευταίες ώρες στο σπίτι φροντίζοντας τον μικρό της, ενώ ελπίζει πως η γρίπη δε θα εξαπλωθεί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
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Η ίδια μοιράστηκε την κατάσταση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να αντιμετωπίσει το απρόοπτο με αρκετή δόση χιούμορ.
Αρχικά, η Αθηνά Οικονομάκου ανάρτησε μια φωτογραφία με δύο συσκευασίες Tamiflu, γράφοντας με νόημα: «Καλησπέρα και καλή βραδιά. Όχι που θα τη γλιτώναμε».
Λίγο αργότερα, επανήλθε με ένα νέο story, μέσα από το οποίο αποκάλυψε πως ο γιος της έχει νοσήσει από γρίπη Α. Στη selfie που δημοσίευσε εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Σπίτι με τον Μαξιμούλη άρρωστο με γρίπη Α. Ευελπιστούμε πως θα τη γλιτώσουμε οι υπόλοιποι».
Προς το παρόν, η ηθοποιός δεν έχει αναφέρει ότι έχει νοσήσει και η ίδια, με την ελπίδα όλων στο σπίτι να είναι να περιοριστεί η ταλαιπωρία στον μικρό Μάξιμο και να επιστρέψουν σύντομα στους κανονικούς τους ρυθμούς.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.